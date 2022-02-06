"Выводы делать рано": Федун рассказал о "сдержанном оптимизме" после первых игр "Спартака" при Ваноли

"Знаете, как говорят: лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала. В таких играх главное не результат, а разные мелкие детали, на которые обращает внимание тренерский штаб. Выводы делать пока рано, будем смотреть вперёд. <...> Есть сдержанный оптимизм", — заметил Федун.