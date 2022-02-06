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"Выводы делать рано": Федун рассказал о "сдержанном оптимизме" после первых игр "Спартака" при Ваноли

В первых трёх поединках с новым наставником красно-белые не сумели одержать ни одной победы.

6 февраля, 10:01

Владелец "Спартака" Леонид Федун и главный тренер Паоло Ваноли. Фото © ФК "Спартак-Москва"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью клубной пресс-службе рассказал об эмоциях от первых матчей команды при новом главном тренере Паоло Ваноли.

"Знаете, как говорят: лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала. В таких играх главное не результат, а разные мелкие детали, на которые обращает внимание тренерский штаб. Выводы делать пока рано, будем смотреть вперёд. <...> Есть сдержанный оптимизм", — заметил Федун.

Третья ничья Ваноли: "Спартак" не смог обыграть клуб из Малайзии в товарищеском матче

Третья ничья Ваноли: "Спартак" не смог обыграть клуб из Малайзии в товарищеском матче

Добавим, что под руководством Ваноли "Спартак" сыграл три матча на сборе в ОАЭ, однако не сумел одержать ни одной победы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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