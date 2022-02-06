"Выводы делать рано": Федун рассказал о "сдержанном оптимизме" после первых игр "Спартака" при Ваноли
В первых трёх поединках с новым наставником красно-белые не сумели одержать ни одной победы.
Владелец "Спартака" Леонид Федун и главный тренер Паоло Ваноли. Фото © ФК "Спартак-Москва"
Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью клубной пресс-службе рассказал об эмоциях от первых матчей команды при новом главном тренере Паоло Ваноли.
"Знаете, как говорят: лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала. В таких играх главное не результат, а разные мелкие детали, на которые обращает внимание тренерский штаб. Выводы делать пока рано, будем смотреть вперёд. <...> Есть сдержанный оптимизм", — заметил Федун.
Добавим, что под руководством Ваноли "Спартак" сыграл три матча на сборе в ОАЭ, однако не сумел одержать ни одной победы.
Комментариев: 0