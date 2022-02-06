Fox News: Генерал Милли предрёк падение Киева через 72 часа после "вторжения" РФ
Представители американской администрации также считают, что значительные поставки военной помощи на Украину Россия якобы может использовать как "повод для агрессии".
Мужчина идёт по площади Независимости в центре Киева, Украина, 24 января 2022 года. Фото © Getty Images / STR / NurPhoto
Вашингтон занялся подготовкой к "масштабному" миграционному кризису на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на собственный источник.
"США работают над подготовкой к значительному кризису беженцев и миграционному кризису", — говорится в сообщении.
По данным телеканала, вопросы размещения беженцев также обсуждают власти европейских государств, предполагая, что "украинцы будут бежать в другие части Европы". Согласно ряду источников из Конгресса США, председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС Америки генерал Марк Милли заявил конгрессменам, что Киев может пасть в течение 72 часов в случае "полномасштабного российского вторжения".
Как сообщает Fox News, законодатели выразили озабоченность недостаточно оперативным оказанием военной помощи Украине со стороны США. Представители американской администрации в ответ заявили, что значительные поставки военной помощи Россия якобы может использовать как "повод для вторжения".
Ранее издание Reuters назвало возможное число погибших при "вторжении" России на Украину. Агентство в своих подсчётах ссылается на двух неназванных чиновников Соединённых Штатов, по словам которых Киев может пасть "в течение нескольких дней" в случае нападения РФ.
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