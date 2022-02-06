Fox News: Генерал Милли предрёк падение Киева через 72 часа после "вторжения" РФ

Вашингтон занялся подготовкой к "масштабному" миграционному кризису на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на собственный источник.

"США работают над подготовкой к значительному кризису беженцев и миграционному кризису", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, вопросы размещения беженцев также обсуждают власти европейских государств, предполагая, что "украинцы будут бежать в другие части Европы". Согласно ряду источников из Конгресса США, председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС Америки генерал Марк Милли заявил конгрессменам, что Киев может пасть в течение 72 часов в случае "полномасштабного российского вторжения".

Как сообщает Fox News, законодатели выразили озабоченность недостаточно оперативным оказанием военной помощи Украине со стороны США. Представители американской администрации в ответ заявили, что значительные поставки военной помощи Россия якобы может использовать как "повод для вторжения".