Девятилетняя девочка утонула в канале в селе Астраханской области

Отмечается, что ребёнок вышел погулять, пока её мать занималась младшими детьми в доме, и утонул в 150 метрах от дома. При этом семья характеризуется положительно. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Лайф рассказывал об ужасной истории в Ленинградской области, где 40-летняя женщина нырнула в прорубь на реке Оредеж и на поверхности больше не появилась. Мы публиковали видео случившегося, которое не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой. Это произошло на глазах у её семьи, в том числе детей. Инструктор по первой помощи Любовь Кулакова полагает, что женщина допустила роковую ошибку, из-за которой её моментально унесло течением. Тело погибшей обнаружили 28 января, спустя девять дней поисков, в километре от места трагедии.