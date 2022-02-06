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Девятилетняя девочка утонула в канале в селе Астраханской области

Всё произошло, когда мать девочки занималась в доме младшими детьми. При этом семья погибшей характеризуется положительно.

6 февраля, 09:46
<p>Место происшествия © VK / <a href="https://vk.com/astr_skr?w=wall-155235180_1029&z=photo-155235180_457240023/wall-155235180_1029" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Астраханской области</a></p>

Место происшествия © VK / СУ СК России по Астраханской области

Следователи организовали проверку после гибели девятилетней девочки, утонувшей в искусственном канале в селе Покровка Ахтубинского района Астраханской области, сообщает пресс-служба регионального СК.

Место происшествия © VK / СУ СК России по Астраханской области

Место происшествия © VK / СУ СК России по Астраханской области

Отмечается, что ребёнок вышел погулять, пока её мать занималась младшими детьми в доме, и утонул в 150 метрах от дома. При этом семья характеризуется положительно. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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