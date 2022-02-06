Daily Mirror: Британия отправила на Украину более сотни бойцов спецназа

Великобритания направила отряд сил специального назначения численностью более 100 человек на Украину. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

Согласно источникам газеты, главной задачей военнослужащих Британии станет обучение украинских солдат разведывательно-диверсионным действиям и снайперскому делу, а также "противодействию повстанцам".

"Британский спецназ был направлен в регион для оказания помощи и консультирования украинских военных. Они (военнослужащие. — Прим. Лайфа) обладают широким набором навыков, которые будут очень полезны украинским войскам", — говорится в публикации.

Так, в отряд входят бойцы специальной авиадесантной службы и службы десантных кораблей специального назначения. В состав группы также вошли солдаты из специальных разведывательных частей Великобритании. По данным Daily Mirror, переброска на Украину такого большого количества военных из элитных подразделений стала возможна благодаря тому, что основные силы этих подразделений больше не несут службу в Афганистане.