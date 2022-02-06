Мишустин утвердил концепцию развития круизного туризма в России до 2024 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию развития круизного туризма в стране до 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

"Увеличить количество морских и речных круизов в России и сделать такие путешествия более доступными и привлекательными для граждан — эти и другие задачи поставлены в концепции развития круизного туризма, рассчитанной до 2024 года", — говорится в сообщении.

В рамках концепции предусматривается развитие круизного туризма, а также совершенствование мер государственной поддержки предприятий, участвующих в его создании. Вместе с тем планируется "расширять маршрутную сеть российских круизов". Как указали в кабмине, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке. Там собираются создать новые экскурсионные программы с посещением особо охраняемых природных территорий, а также развивать круизные направления, интересные как для детей, так и для взрослых.

"Ещё одна важная задача, обозначенная в концепции, — это подготовка кадров. В частности, планируется усовершенствовать образовательные программы в области круизной индустрии для студентов колледжей и вузов, а также создать площадки для их практического обучения на базе ведущих круизных компаний", — указали в Правительстве РФ.