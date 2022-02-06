Четыре снаряда времён ВОВ нашли в десятках метров от жилых домов в Москве
Сейчас специалисты соответствующих служб разминируют боеприпасы, однако неизвестно, какие именно. Пострадавших в результате происшествия нет.
На строительной площадке в Москве обнаружили четыре снаряда времён Великой Отечественной войны, сейчас специализированные службы ведут разминирование, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам собеседника издания, до ближайших жилых домов на улице Демьяна Бедного около 60–70 метров. Других подробностей не приводится.
Ранее Лайф рассказал, что москвич нашёл в доставшейся в наследство квартире мину времён ВОВ. Мужчина вызвал на место сотрудников МЧС. Один из жильцов дома сообщил, что снаряд мог пролежать в доме два года.
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