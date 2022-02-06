В МОК признали плохие условия содержания спортсменов в карантинной зоне на Играх в Пекине
В организации заявили о работе над решением этих проблем и о наличии значительных улучшений после общения с национальным комитетом и всеми заинтересованными сторонами.
Медицинский персонал на Олимпийских играх в Пекине, Китай. Фото © Getty Images / Carl Court
Международный олимпийский комитет признал, что спортсмены, помещённые на карантин во время Олимпиады в Пекине, находятся в плохих условиях. Об этом рассказал исполнительный директор организации Кристоф Дюби, пообещав поскорее решить эту проблему.
"Если возникает проблема, то мы связываемся с национальным комитетом, всеми заинтересованными сторонами и стараемся её решать. Мы видим значительные улучшения условий в изоляторах. Мы решаем проблемы, если условия не соответствуют ожиданиям", — сказал он.
Напомним, что недавно заболевшая ковидом биатлонистка Валерия Васнецова пожаловалась на еду на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка выложила сториз в "Инстаграме", в котором показала, как кормят именно заболевших спортсменов. После этого руководство СБР обратилось в комиссию спортсменов и МОК для решения проблемы. Вскоре питание биатлонистки изменили.
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