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В МОК признали плохие условия содержания спортсменов в карантинной зоне на Играх в Пекине

В организации заявили о работе над решением этих проблем и о наличии значительных улучшений после общения с национальным комитетом и всеми заинтересованными сторонами.

6 февраля, 09:04

Медицинский персонал на Олимпийских играх в Пекине, Китай. Фото © Getty Images / Carl Court

Международный олимпийский комитет признал, что спортсмены, помещённые на карантин во время Олимпиады в Пекине, находятся в плохих условиях. Об этом рассказал исполнительный директор организации Кристоф Дюби, пообещав поскорее решить эту проблему.

"Если возникает проблема, то мы связываемся с национальным комитетом, всеми заинтересованными сторонами и стараемся её решать. Мы видим значительные улучшения условий в изоляторах. Мы решаем проблемы, если условия не соответствуют ожиданиям", — сказал он.

Биатлонистка Васнецова поделилась обновлённым меню в карантинном отеле Пекина

Биатлонистка Васнецова поделилась обновлённым меню в карантинном отеле Пекина

Напомним, что недавно заболевшая ковидом биатлонистка Валерия Васнецова пожаловалась на еду на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка выложила сториз в "Инстаграме", в котором показала, как кормят именно заболевших спортсменов. После этого руководство СБР обратилось в комиссию спортсменов и МОК для решения проблемы. Вскоре питание биатлонистки изменили.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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