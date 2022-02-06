В МОК признали плохие условия содержания спортсменов в карантинной зоне на Играх в Пекине

Международный олимпийский комитет признал, что спортсмены, помещённые на карантин во время Олимпиады в Пекине, находятся в плохих условиях. Об этом рассказал исполнительный директор организации Кристоф Дюби, пообещав поскорее решить эту проблему.

"Если возникает проблема, то мы связываемся с национальным комитетом, всеми заинтересованными сторонами и стараемся её решать. Мы видим значительные улучшения условий в изоляторах. Мы решаем проблемы, если условия не соответствуют ожиданиям", — сказал он.