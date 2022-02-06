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В Москве возбудили уголовное дело по факту избиения экс-депутата Шингаркина

Напомним, что неизвестные напали на бывшего парламентария в центре столицы возле офиса на Самотёчной улице. После происшествия он был госпитализирован с подозрением на перелом носа и ушибами.

6 февраля, 08:56

Бывший депутат Госдумы Максим Шингаркин. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Московская полиция возбудила уголовное дело после избиения бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По факту избиения возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ "Причинение средней тяжести вреда здоровью", — сказал собеседник агентства.

Экс-депутат Госдумы Шингаркин заявил, что за нападением на него стоит "мусорная мафия"

Экс-депутат Госдумы Шингаркин заявил, что за нападением на него стоит "мусорная мафия"

Напомним, что неизвестные избили Максима Шингаркина в центре Москвы возле офиса на Самотёчной улице. После происшествия он был госпитализирован с подозрением на перелом носа и ушибами.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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