В Москве возбудили уголовное дело по факту избиения экс-депутата Шингаркина
Напомним, что неизвестные напали на бывшего парламентария в центре столицы возле офиса на Самотёчной улице. После происшествия он был госпитализирован с подозрением на перелом носа и ушибами.
Бывший депутат Госдумы Максим Шингаркин. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Московская полиция возбудила уголовное дело после избиения бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"По факту избиения возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ "Причинение средней тяжести вреда здоровью", — сказал собеседник агентства.
Напомним, что неизвестные избили Максима Шингаркина в центре Москвы возле офиса на Самотёчной улице. После происшествия он был госпитализирован с подозрением на перелом носа и ушибами.
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