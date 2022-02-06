В Москве возбудили уголовное дело по факту избиения экс-депутата Шингаркина

Напомним, что неизвестные напали на бывшего парламентария в центре столицы возле офиса на Самотёчной улице. После происшествия он был госпитализирован с подозрением на перелом носа и ушибами.