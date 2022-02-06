Средний чек за ЖКУ в России в 2021 году составил 3405 рублей

Средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в России в 2021 году составил 3405 рублей. Такие данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".

Указывается, что в ходе исследования аналитики изучили операции по оплате ЖКУ у пользователей мобильного приложения за предыдущий год и сравнили их с данными 2020-го. Выяснилось, что средний чек за ЖКУ в минувшем году подрос относительно 2020 года, когда он составлял 3168 рублей.

По мнению аналитиков, такая разница объясняется аномально тёплой зимой 2019–2020 годов. В то время батареи во многих российских регионах не надо было сильно нагревать. Однако зима в 2021 году выдалась снежная и с сильными морозами, поэтому средний чек за оплату ЖКУ оказался выше.

Таким образом, в Набережных Челнах средний чек составил 4772 рубля, в Тюмени — 3880 рублей, в Москве — 3475 рублей, в Тольятти — 3414 рублей, а в Санкт-Петербурге — 2806 рублей.