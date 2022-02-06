"Будут искры": Пётр Ян пообещал "сломать" Стерлинга и назвал его клоуном

"9 апреля во Флориде (Джэксонвилле) будут искры. Я сломаю этого клоуна!" — написал Ян в "Инстаграме".

Напомним, в марте 2021 года Пётр Ян лишился чемпионского пояса после боя со Стерлингом в Лас-Вегасе, его дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову. Второй бой между спортсменами пройдёт 9 апреля во Флориде.