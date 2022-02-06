НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

"Будут искры": Пётр Ян пообещал "сломать" Стерлинга и назвал его клоуном

Ранее стало известно, что их реванш состоится 9 апреля в американском Джэксонвилле.

6 февраля, 08:45

Российский боец UFC Пётр Ян. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Российский боец UFC Пётр Ян обратился к своему следующему сопернику — американцу Алджамейну Стерлингу — и пообещал одолеть того.

"9 апреля во Флориде (Джэксонвилле) будут искры. Я сломаю этого клоуна!" — написал Ян в "Инстаграме".

Бой-реванш за титул чемпиона UFC между Петром Яном и Стерлингом состоится 9 апреля

Бой-реванш за титул чемпиона UFC между Петром Яном и Стерлингом состоится 9 апреля

Напомним, в марте 2021 года Пётр Ян лишился чемпионского пояса после боя со Стерлингом в Лас-Вегасе, его дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову. Второй бой между спортсменами пройдёт 9 апреля во Флориде.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1