"Будут искры": Пётр Ян пообещал "сломать" Стерлинга и назвал его клоуном
Ранее стало известно, что их реванш состоится 9 апреля в американском Джэксонвилле.
Российский боец UFC Пётр Ян. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Российский боец UFC Пётр Ян обратился к своему следующему сопернику — американцу Алджамейну Стерлингу — и пообещал одолеть того.
"9 апреля во Флориде (Джэксонвилле) будут искры. Я сломаю этого клоуна!" — написал Ян в "Инстаграме".
Напомним, в марте 2021 года Пётр Ян лишился чемпионского пояса после боя со Стерлингом в Лас-Вегасе, его дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову. Второй бой между спортсменами пройдёт 9 апреля во Флориде.
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