Биатлонистка Васнецова поделилась обновлённым меню в карантинном отеле Пекина

Обновлённый завтрак в карантинном отеле Пекина © Telegram / BiathlonOnly

Китайская сторона отреагировала на жалобы российских олимпийцев и поменяла меню в карантинном отеле после жалоб биатлонистки Валерии Васнецовой. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

"Утро начинаем с новостей Леры Васнецовой. С питанием, похоже, вопрос снят. Хозяева реагируют адекватно — на завтрак появились йогурты, лосось. Стандартный гостиничный завтрак, чего уж там. Без изысков, но хотя бы разнообразие есть", — написал он в своём телеграм-канале.