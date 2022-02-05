Биатлонистка Васнецова поделилась обновлённым меню в карантинном отеле Пекина
В ближайшее время в её номере появится велотренажёр, который поможет ей поддерживать спортивную форму на изоляции.
Валерия Васнецова © ТАСС / Бобылев Сергей
Обновлённый завтрак в карантинном отеле Пекина © Telegram / BiathlonOnly
Китайская сторона отреагировала на жалобы российских олимпийцев и поменяла меню в карантинном отеле после жалоб биатлонистки Валерии Васнецовой. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.
"Утро начинаем с новостей Леры Васнецовой. С питанием, похоже, вопрос снят. Хозяева реагируют адекватно — на завтрак появились йогурты, лосось. Стандартный гостиничный завтрак, чего уж там. Без изысков, но хотя бы разнообразие есть", — написал он в своём телеграм-канале.
По словам Аверьянова, в ближайшие дни в номере Васнецовой должен появиться велотренажёр, который поможет ей поддерживать спортивную форму. Кроме того, организаторы пообещали устроить биатлонистке прогулку на свежем воздухе.
Напомним, ранее стало известно, что Валерия Васнецова из-за двух положительных тестов на коронавирус принять участие в Олимпийских играх в Пекине не сможет. Сейчас спортсменка находится на карантине. Сегодня Васнецова пожаловалась в Сети на отвратительное питание для заболевших на Олимпиаде. После этого руководство СБР обратилось в комиссию спортсменов и МОК для решения проблемы. Вскоре питание биатлонистки изменили.
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