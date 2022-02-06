Путин поздравил президента Южной Осетии Бибилова с днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону главу Южной Осетии Анатолия Бибилова с днём рождения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с днём рождения", — говорится в сообщении.

Вместе с тем президенты обсудили некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений. Они также условились продолжать контакты на различных уровнях, сообщили в Кремле.