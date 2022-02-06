Путин поздравил президента Южной Осетии Бибилова с днём рождения
В ходе телефонного звонка лидеры стран обсудили некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Фото © Kremlin.ru, © ТАСС / Александр Русский
Президент России Владимир Путин поздравил по телефону главу Южной Осетии Анатолия Бибилова с днём рождения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с днём рождения", — говорится в сообщении.
Вместе с тем президенты обсудили некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений. Они также условились продолжать контакты на различных уровнях, сообщили в Кремле.
Ранее Владимир Путин поздравил "Деловую Россию" с 20-летним юбилеем. Он отметил, что организация объединила средне и активно развивающийся несырьевой бизнес практически во всех отраслях и секторах отечественной экономики.
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