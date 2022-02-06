НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Путин поздравил президента Южной Осетии Бибилова с днём рождения

В ходе телефонного звонка лидеры стран обсудили некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений.

6 февраля, 09:14

Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Фото © Kremlin.ru, © ТАСС / Александр Русский

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону главу Южной Осетии Анатолия Бибилова с днём рождения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с днём рождения", — говорится в сообщении.

Путин поздравил Лещенко с 80-летним юбилеем и отметил его прекрасную творческую форму

Путин поздравил Лещенко с 80-летним юбилеем и отметил его прекрасную творческую форму

Вместе с тем президенты обсудили некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений. Они также условились продолжать контакты на различных уровнях, сообщили в Кремле.

Ранее Владимир Путин поздравил "Деловую Россию" с 20-летним юбилеем. Он отметил, что организация объединила средне и активно развивающийся несырьевой бизнес практически во всех отраслях и секторах отечественной экономики.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1