В Якутске по делу о взятке задержан глава Анабарского района республики Иван Семёнов

В Якутске полицейскими задержан глава Анабарского района республики Иван Семёнов, его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В Якутске задержан глава Анабарского района Якутии Иван Семёнов. Он подозревается в получении взятки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ "Получение взятки", — сказал он.

Собеседник добавил, что в Якутск Семёнов приехал на встречу с губернатором Айсеном Николаевым. Должность главы региона чиновник занимает в течение девяти лет.