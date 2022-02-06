В Якутске по делу о взятке задержан глава Анабарского района республики Иван Семёнов
Против чиновника возбуждено уголовное дело. Сообщается, что в столицу региона он приехал на встречу с губернатором Айсеном Николаевым.
Глава муниципального образования "Анабарский национальный долгано-эвенкийский улус (район)" Республики Саха (Якутия) Иван Семёнов. Фото © ТАСС / Александр Рюмин
В Якутске полицейскими задержан глава Анабарского района республики Иван Семёнов, его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В Якутске задержан глава Анабарского района Якутии Иван Семёнов. Он подозревается в получении взятки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ "Получение взятки", — сказал он.
Собеседник добавил, что в Якутск Семёнов приехал на встречу с губернатором Айсеном Николаевым. Должность главы региона чиновник занимает в течение девяти лет.
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