НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

WP: Россия стянула 70% сил и техники, необходимых для "вторжения" на Украину

Всего за две недели, по данным источников в американской разведке, число батальонных групп увеличилось на 23. Начаться же "атака" может вдоль побережья Чёрного моря.

6 февраля, 06:43
<p>Учения мотострелковых войск Южного военного округа в Ростовской области<strong style="font-weight: bold;"> </strong>© ТАСС / Эрик Романенко</p>

Учения мотострелковых войск Южного военного округа в Ростовской области © ТАСС / Эрик Романенко

Россия стянула к границе с Украиной около 70% сил и техники для "вторжения" в Незалежную. Об этом со ссылкой на официальные источники в американской разведке сообщила газета The Washington Post.

Так, по данным источников, РФ подготовила 83 батальонные тактические группы численностью около 750 военнослужащих в каждой, а ещё 14 находятся в пути. При этом утверждается, что две недели назад их число составляло 60. Как утверждает издание, десантные атаки могут начаться с боевых кораблей вдоль побережья в Чёрном море, а чтобы "войти в Киев", России потребуется два дня.

Reuters назвало возможное число погибших при "вторжении" России на Украину

Reuters назвало возможное число погибших при "вторжении" России на Украину

А вот издание The National Interest отмечает, что Россия не станет нападать на Украину, но даст решительный ответ в случае агрессии. Гендиректор журнала Дмитрий Саймс отметил, что в декабре пообщался с представителями российской политической элиты, которые заверили его в отсутствии агрессивных планов у Москвы.

Напомним, в ночь на 5 февраля западное агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. А позже немецкая газета Bild опубликовала трёхэтапный "план" России по "присоединению" Украины, который сочли "странной смесью спекуляций и слухов".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1