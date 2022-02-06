WP: Россия стянула 70% сил и техники, необходимых для "вторжения" на Украину

Россия стянула к границе с Украиной около 70% сил и техники для "вторжения" в Незалежную. Об этом со ссылкой на официальные источники в американской разведке сообщила газета The Washington Post.

Так, по данным источников, РФ подготовила 83 батальонные тактические группы численностью около 750 военнослужащих в каждой, а ещё 14 находятся в пути. При этом утверждается, что две недели назад их число составляло 60. Как утверждает издание, десантные атаки могут начаться с боевых кораблей вдоль побережья в Чёрном море, а чтобы "войти в Киев", России потребуется два дня.