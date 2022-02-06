WP: Россия стянула 70% сил и техники, необходимых для "вторжения" на Украину
Всего за две недели, по данным источников в американской разведке, число батальонных групп увеличилось на 23. Начаться же "атака" может вдоль побережья Чёрного моря.
Учения мотострелковых войск Южного военного округа в Ростовской области © ТАСС / Эрик Романенко
Россия стянула к границе с Украиной около 70% сил и техники для "вторжения" в Незалежную. Об этом со ссылкой на официальные источники в американской разведке сообщила газета The Washington Post.
Так, по данным источников, РФ подготовила 83 батальонные тактические группы численностью около 750 военнослужащих в каждой, а ещё 14 находятся в пути. При этом утверждается, что две недели назад их число составляло 60. Как утверждает издание, десантные атаки могут начаться с боевых кораблей вдоль побережья в Чёрном море, а чтобы "войти в Киев", России потребуется два дня.
А вот издание The National Interest отмечает, что Россия не станет нападать на Украину, но даст решительный ответ в случае агрессии. Гендиректор журнала Дмитрий Саймс отметил, что в декабре пообщался с представителями российской политической элиты, которые заверили его в отсутствии агрессивных планов у Москвы.
Напомним, в ночь на 5 февраля западное агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. А позже немецкая газета Bild опубликовала трёхэтапный "план" России по "присоединению" Украины, который сочли "странной смесью спекуляций и слухов".
Комментариев: 0