Учёные заявили, что спутники SpaceX мешают изучению опасных для Земли астероидов
В период с ноября 2019 года по сентябрь 2021 года исследователи отметили 35-кратное увеличение числа повреждённых изображений. Процент сумеречных изображений вырос с 0,5 до 20.
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Многочисленные спутники Starlink компании SpaceX не дают астрономам делать качественные изображения и могут помешать поиску потенциально опасных астероидов. Об этом говорится в исследовании научного журнала Astrophysical Journal Letters.
Исследователи проанализировали влияние спутников Starlink примерно на 300 тысячах изображений, сделанных астрономами в Паломарской обсерватории в Южной Калифорнии. Так, с ноября 2019 года по сентябрь 2021 года они отметили 35-кратное увеличение числа повреждённых изображений. В 2019 году было затронуто 0,5% сумеречных изображений, а сейчас эта цифра увеличилась до 20%.
В исследовании уточняется, что отражённые полосы солнечного света могут препятствовать поиску потенциально опасных астероидов. Также спутники могут мешать наземным наблюдениям, увеличивая сложность дифференциации искусственных спутников от естественных объектов, таких как астероиды и кометы.
Напомним, 3 февраля SpaceX запустила ракету Falcon 9 с очередной партией спутников Starlink. Старт состоялся с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 13:13 по времени Восточного побережья США.
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