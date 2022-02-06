Учёные заявили, что спутники SpaceX мешают изучению опасных для Земли астероидов

Многочисленные спутники Starlink компании SpaceX не дают астрономам делать качественные изображения и могут помешать поиску потенциально опасных астероидов. Об этом говорится в исследовании научного журнала Astrophysical Journal Letters.

Исследователи проанализировали влияние спутников Starlink примерно на 300 тысячах изображений, сделанных астрономами в Паломарской обсерватории в Южной Калифорнии. Так, с ноября 2019 года по сентябрь 2021 года они отметили 35-кратное увеличение числа повреждённых изображений. В 2019 году было затронуто 0,5% сумеречных изображений, а сейчас эта цифра увеличилась до 20%.

В исследовании уточняется, что отражённые полосы солнечного света могут препятствовать поиску потенциально опасных астероидов. Также спутники могут мешать наземным наблюдениям, увеличивая сложность дифференциации искусственных спутников от естественных объектов, таких как астероиды и кометы.