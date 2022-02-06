Люди со всех уголков мира скорбят из-за смерти мальчика в 32-метровом колодце в Марокко

Весь мир отправляет соболезнования после смерти пятилетнего мальчика в Марокко, провалившегося в 32-метровый колодец и проведшего там пять дней. В итоге спасательной операции участвовавшие в ней сотрудники смогли войти в выкопанный проход и поднять ребёнка, который скончался через несколько минут.

Так, представитель ВОЗ в Ираке Ахмед Зуитен написал в "Твиттере", что грустит из-за "потери маленького ангела Райана, который вышел из тьмы колодца к свету небес". Вместе с тем он отметил действия властей, которые сделали всё, чтобы спасти мальчика. Другие пользователи соцсети также написали о своих сожалениях по поводу смерти ребёнка.

Действительно душераздирающе и больно! Райан мёртв. Десятки тысяч людей по всему миру внимательно следили за событиями в маленькой деревне к северу от Марокко. Мои глубочайшие соболезнования его родителям Barsawad

Пусть твоя душа покоится с миром, Райан HasnainKobatte

К сожалению, он не выжил. Все наши соболезнования марокканскому народу и семье Райана TisonNico

Некоторые пользователи опубликовали картинки с изображением мальчика, летящего наверх на воздушном шаре в виде сердца. Сам Райан нарисован в разорванной одежде, а на его лице видна улыбка. Были и другие рисунки, посвящённые трагедии.

Мальчик упал в колодец в деревне Игран. Он сильно повредил голову и позвоночник. Чтобы достать Райана из колодца, спасатели использовали экскаваторы, которые аккуратно убирали слои грунта, дабы избежать обвала. При этом задачу усложняла угроза оползня из-за характера почвы — некоторые её слои песчаные, а другие каменистые. Чтобы ребёнок не задохнулся, ему спускали кислородную трубку. Также мальчику давали воду и еду. Спасательная операция продолжалась несколько дней, местные каналы транслировали её в прямом эфире. В районе инцидента собрались тысячи людей, которые следили за происходящим. Кроме того, за операцией наблюдали пользователи Интернета. Хештег "Спасите Райана!" на этой неделе занимал одно из лидирующих мест в марокканском сегменте Сети.