Политолог Погребинский предрёк унизительную роль Украине в альянсе с Британией и Польшей

Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский предрёк "унизительную роль" Украине в возможном альянсе с Великобританией и Польшей. Своим мнением эксперт поделился в эфире YouTube-канала "Первый казацкий".

Как считает специалист, в этом фиктивном политическом союзе каждая страна преследует исключительно свои цели. Например, Лондон хотел бы "взять вожжи супергосударства", которые скоро выпустят США. Варшава намерена повысить значимость в собственных глазах, а Киев в возможном альянсе выступает в роли дразнящего фактора Москвы, отметил Погребинский.

"Представить военный союз невозможно, потому что он станет элементом раскола НАТО, а британцы и поляки на это не пойдут", — подчеркнул политолог.

Эксперт добавил, что для лидера Незалежной Владимира Зеленского "нет ничего важнее, чем покрасоваться на международной арене", а о последствиях подобного объединения в Киеве даже не задумываются.