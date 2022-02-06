Политолог Погребинский предрёк унизительную роль Украине в альянсе с Британией и Польшей
Эксперт считает, что военный союз между тремя странами в принципе невозможен, так как его появление приведёт к расколу НАТО. Поэтому Варшава и Лондон не пойдут на его создание.
Учения украинской армии. Фото © Getty Images / Mykola Tys / SOPA Images / LightRocket
Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский предрёк "унизительную роль" Украине в возможном альянсе с Великобританией и Польшей. Своим мнением эксперт поделился в эфире YouTube-канала "Первый казацкий".
Как считает специалист, в этом фиктивном политическом союзе каждая страна преследует исключительно свои цели. Например, Лондон хотел бы "взять вожжи супергосударства", которые скоро выпустят США. Варшава намерена повысить значимость в собственных глазах, а Киев в возможном альянсе выступает в роли дразнящего фактора Москвы, отметил Погребинский.
"Представить военный союз невозможно, потому что он станет элементом раскола НАТО, а британцы и поляки на это не пойдут", — подчеркнул политолог.
Эксперт добавил, что для лидера Незалежной Владимира Зеленского "нет ничего важнее, чем покрасоваться на международной арене", а о последствиях подобного объединения в Киеве даже не задумываются.
Напомним, ранее Зеленский анонсировал создание нового альянса Украины с Великобританией и Польшей. При этом украинский лидер не раскрыл, в чём будет заключаться партнёрство стран. Официально новый альянс пока никак документально не закреплён.
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