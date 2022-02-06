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В Турции возбудили дело из-за оскорблений в адрес заразившегося "омикроном" Эрдогана

Один из подозреваемых уже задержан. Отметим, что на территории республики действует соответствующий закон, который в качестве наказания предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

6 февраля, 09:50

Реджеп Тайип Эрдоган © Facebook / Recep Tayyip Erdoğan

Стамбульская прокуратура начала расследование уголовного дела по статье "Оскорбление президента" из-за комментариев под постом турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, где он сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает местная газета Sabah.

По данным издания, в настоящий момент задержан как минимум один подозреваемый. Его поймали в районе Багджылар в Стамбуле.

Зеленский обратился к заразившемуся "омикроном" Эрдогану

Зеленский обратился к заразившемуся "омикроном" Эрдогану

Отметим, что на территории Турции действует закон об оскорблении президента, который в качестве наказания предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Эрдоган вместе с супругой заразились "омикроном" после поездки к лидеру Украины Владимиру Зеленскому. После появления первых симптомов глава турецкого государства решил сдать тест, который оказался положительным. Болезнь протекает в лёгкой форме.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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