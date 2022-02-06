В Турции возбудили дело из-за оскорблений в адрес заразившегося "омикроном" Эрдогана

Стамбульская прокуратура начала расследование уголовного дела по статье "Оскорбление президента" из-за комментариев под постом турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, где он сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает местная газета Sabah.

По данным издания, в настоящий момент задержан как минимум один подозреваемый. Его поймали в районе Багджылар в Стамбуле.

Отметим, что на территории Турции действует закон об оскорблении президента, который в качестве наказания предусматривает до четырёх лет лишения свободы.