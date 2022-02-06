Криминалисты СК РФ участвуют в поиске экс-замминистра юстиции Ялунина
На вооружении специалистов ведомства имеется высокотехнологичная техника, позволяющая искать пропавших людей в самых сложных условиях. Также по данному факту организована доследственная проверка.
Следы квадроцикла и полынья, в которую мог провалиться экс-замминистра юстиции Ялунин © LIFE
Криминалисты Следственного комитета РФ по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина подключились к поиску пропавшего в Подмосковье бывшего заместителя министра юстиции России Владимира Ялунина. Об этом сообщает пресс-служба центрального управления.
Уточняется, что у специалистов имеется высокотехнологичная техника, позволяющая вести поиск пропавших людей в самых сложных условиях. Кроме того, следственным отделом главного управления ведомства по Московской области организована доследственная проверка по данному происшествию. На месте случившегося продолжают работать сотрудники экстренных служб и следователи.
Тело пока на найдено: Водолазы обнаружили квадроцикл пропавшего в Подмосковье экс замминистра юстиции Ялунина
Напомним, экс-чиновник пропал, когда поехал кататься в поле в Одинцовском районе Подмосковья. На месте происшествия были найдены следы квадроцикла, ведущие к полынье. Предполагается, что Ялунин мог провалиться под лёд.
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