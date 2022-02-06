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Криминалисты СК РФ участвуют в поиске экс-замминистра юстиции Ялунина

На вооружении специалистов ведомства имеется высокотехнологичная техника, позволяющая искать пропавших людей в самых сложных условиях. Также по данному факту организована доследственная проверка.

6 февраля, 10:02
<p>Следы квадроцикла и полынья, в которую мог провалиться экс-замминистра юстиции Ялунин © LIFE</p>

Следы квадроцикла и полынья, в которую мог провалиться экс-замминистра юстиции Ялунин © LIFE

Криминалисты Следственного комитета РФ по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина подключились к поиску пропавшего в Подмосковье бывшего заместителя министра юстиции России Владимира Ялунина. Об этом сообщает пресс-служба центрального управления.

Уточняется, что у специалистов имеется высокотехнологичная техника, позволяющая вести поиск пропавших людей в самых сложных условиях. Кроме того, следственным отделом главного управления ведомства по Московской области организована доследственная проверка по данному происшествию. На месте случившегося продолжают работать сотрудники экстренных служб и следователи.

Тело пока на найдено: Водолазы обнаружили квадроцикл пропавшего в Подмосковье экс замминистра юстиции Ялунина

Тело пока на найдено: Водолазы обнаружили квадроцикл пропавшего в Подмосковье экс замминистра юстиции Ялунина

Напомним, экс-чиновник пропал, когда поехал кататься в поле в Одинцовском районе Подмосковья. На месте происшествия были найдены следы квадроцикла, ведущие к полынье. Предполагается, что Ялунин мог провалиться под лёд.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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