Криминалисты СК РФ участвуют в поиске экс-замминистра юстиции Ялунина

Криминалисты Следственного комитета РФ по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина подключились к поиску пропавшего в Подмосковье бывшего заместителя министра юстиции России Владимира Ялунина. Об этом сообщает пресс-служба центрального управления.

Уточняется, что у специалистов имеется высокотехнологичная техника, позволяющая вести поиск пропавших людей в самых сложных условиях. Кроме того, следственным отделом главного управления ведомства по Московской области организована доследственная проверка по данному происшествию. На месте случившегося продолжают работать сотрудники экстренных служб и следователи.