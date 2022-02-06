Почти трети россиян для спокойной жизни нужна финансовая подушка на сумму в полмиллиона

Трети россиян для спокойной жизни необходима финансовая "подушка безопасности" на сумму до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос "Райффайзенбанка".



В исследовании приняли участие полторы тысячи россиян из городов-миллионников. Почти треть из респондентов (29%) назвали необходимой сумму до 500 тысяч рублей. 22% россиян хватит 100 тысяч рублей, отложенных на чёрный день. При этом столько же человек заявили, что им нужно иметь один миллион рублей для спокойной жизни. 9% опрошенных необходима финансовая подушка суммой до трёх миллионов рублей, а 18% — свыше трёх миллионов рублей.

Отмечается, что самые крупные финансовые сбережения хотели бы иметь жители Москвы, где сумма в три миллиона рублей необходима каждому третьему, а 24% респондентов заявили, что им нужен минимум один миллион рублей или 500 тысяч. При этом 70% опрошенных рассказали, что не имеют реальных накоплений на чёрный день.