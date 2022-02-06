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Конькобежец Трофимов стал четвёртым на дистанции 5000 метров на Олимпиаде в Пекине

Наш спортсмен до последнего претендовал на бронзовую медаль, однако судьба награды решилась на последнем круге соревнований.

6 февраля, 10:30

Конькобежец Сергей Трофимов. Фото © Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Российский конькобежец Сергей Трофимов занял четвёртое место в забеге на 5000 метров на Олимпиаде в Пекине.

Трофимов претендовал на медаль до заключительного круга последнего забега, однако остался за бортом призовой тройки. Победу одержал швед Нильс ван дер Пул, который побил олимпийский рекорд.

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Вторым к финишу пришёл Патрик Руст из Нидерландов, бронза у представителя Норвегии Хальгейра Энгебротена.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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