Конькобежец Трофимов стал четвёртым на дистанции 5000 метров на Олимпиаде в Пекине
Наш спортсмен до последнего претендовал на бронзовую медаль, однако судьба награды решилась на последнем круге соревнований.
Конькобежец Сергей Трофимов. Фото © Getty Images / Dean Mouhtaropoulos
Российский конькобежец Сергей Трофимов занял четвёртое место в забеге на 5000 метров на Олимпиаде в Пекине.
Трофимов претендовал на медаль до заключительного круга последнего забега, однако остался за бортом призовой тройки. Победу одержал швед Нильс ван дер Пул, который побил олимпийский рекорд.
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Вторым к финишу пришёл Патрик Руст из Нидерландов, бронза у представителя Норвегии Хальгейра Энгебротена.
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