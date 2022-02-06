"Роскосмос" перенёс коррекцию орбиты МКС на 8 февраля

Манёвр по коррекции орбиты Международной космической станции, ранее запланированный на 6 февраля, перенесён на два дня, на восьмое число, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". Для изменения высоты будут задействованы двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18".

"По баллистическим условиям коррекция высоты орбиты МКС перенесена на 8 февраля и состоится в 10:56 мск", — говорится в сообщении.

Целью коррекции является формирование баллистических условий перед выведением на орбиту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадкой "Союза МС-19", запланированных на март. Двигатели корабля "Прогресс МС-18" будут включены в 10:56 мск и проработают 142,3 секунды, уточнили в "Роскосмосе".

Сейчас на МКС находятся космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршбёрн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.