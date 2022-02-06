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"Роскосмос" перенёс коррекцию орбиты МКС на 8 февраля

Целью изменения высоты станции является формирование баллистических условий перед выведением на орбиту корабля "Союз МС-21" и посадкой "Союза МС-19".

6 февраля, 10:42
<p>Фото © Telegram / "<a href="https://t.me/roscosmos_gk/2508" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роскосмос</a>"</p>

Фото © Telegram / "Роскосмос"

Манёвр по коррекции орбиты Международной космической станции, ранее запланированный на 6 февраля, перенесён на два дня, на восьмое число, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". Для изменения высоты будут задействованы двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18".

"По баллистическим условиям коррекция высоты орбиты МКС перенесена на 8 февраля и состоится в 10:56 мск", — говорится в сообщении.

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Целью коррекции является формирование баллистических условий перед выведением на орбиту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадкой "Союза МС-19", запланированных на март. Двигатели корабля "Прогресс МС-18" будут включены в 10:56 мск и проработают 142,3 секунды, уточнили в "Роскосмосе".

Сейчас на МКС находятся космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршбёрн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Ранее в ракетно-космической корпорации "Энергия" рассказали о просьбе США снизить орбиту МКС на постоянной основе. Теперь полёты будут происходить на три километра ниже, не 419, а 416 километров от Земли, пояснил начальник отдела баллистики корпорации Рафаил Муртазин.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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