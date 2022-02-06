"Роскосмос" перенёс коррекцию орбиты МКС на 8 февраля
Целью изменения высоты станции является формирование баллистических условий перед выведением на орбиту корабля "Союз МС-21" и посадкой "Союза МС-19".
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Манёвр по коррекции орбиты Международной космической станции, ранее запланированный на 6 февраля, перенесён на два дня, на восьмое число, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". Для изменения высоты будут задействованы двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18".
"По баллистическим условиям коррекция высоты орбиты МКС перенесена на 8 февраля и состоится в 10:56 мск", — говорится в сообщении.
Целью коррекции является формирование баллистических условий перед выведением на орбиту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадкой "Союза МС-19", запланированных на март. Двигатели корабля "Прогресс МС-18" будут включены в 10:56 мск и проработают 142,3 секунды, уточнили в "Роскосмосе".
Сейчас на МКС находятся космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршбёрн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
Ранее в ракетно-космической корпорации "Энергия" рассказали о просьбе США снизить орбиту МКС на постоянной основе. Теперь полёты будут происходить на три километра ниже, не 419, а 416 километров от Земли, пояснил начальник отдела баллистики корпорации Рафаил Муртазин.
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