Гинцбург: Детей до шести лет могут вакцинировать против ковида назальным препаратом
Каких-либо конкретных сроков начала прививочной кампании руководитель центра имени Гамалеи называть пока не стал. Отметим, что сейчас препарат проходит клинические испытания.
© Pexels
Детей в возрасте от шести месяцев до шести лет могут начать вакцинировать от коронавирусной инфекции интраназальным препаратом. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Дети с шести месяцев до шести лет. Не исключаем, что это будет интраназальная вакцина", — сказал учёный в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее Гинцбург рассказывал, что назальная вакцина от ковида защитит от заражения "омикроном". При этом руководитель центра имени Гамалеи заметил, что препарат "Спутник V" способен оградить от тяжёлого течения болезни, но не предотвратить инфицирование.
Напомним, что о разработке назальной вакцины от коронавируса стало известно в октябре прошлого года. Одним из первых, кто испытал на себе препарат, стал президент России Владимир Путин.
Комментариев: 0