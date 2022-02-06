Гинцбург: Детей до шести лет могут вакцинировать против ковида назальным препаратом

Детей в возрасте от шести месяцев до шести лет могут начать вакцинировать от коронавирусной инфекции интраназальным препаратом. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Дети с шести месяцев до шести лет. Не исключаем, что это будет интраназальная вакцина", — сказал учёный в эфире телеканала "Россия-1".