Полиция Оттавы расследует свыше 50 уголовных дел в связи с протестами дальнобойщиков

Полиция канадской столицы Оттавы расследует свыше 50 уголовных дел, связанных с протестами дальнобойщиков против коронавирусных ограничений. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что в 11 случаях речь идёт о преступлениях на почве ненависти, в результате которых четырём участникам были предъявлены обвинения. На данный момент задержано семь человек, участвовавших в протестах, а также выписано порядка 70 штрафов за нарушение правил дорожного движения. В общей сложности на горячую линию стражам порядка поступило более 400 звонков за время массовых акций.