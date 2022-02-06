Полиция Оттавы расследует свыше 50 уголовных дел в связи с протестами дальнобойщиков
Уточняется, что в 11 случаях речь идёт о преступлениях на почве ненависти, в результате которых четырём участникам были предъявлены обвинения. Напомним, что акции не прекращаются уже более недели.
Протесты дальнобойщиков против ковид-ограничений в Канаде © Twitter / HellasBased
Полиция канадской столицы Оттавы расследует свыше 50 уголовных дел, связанных с протестами дальнобойщиков против коронавирусных ограничений. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что в 11 случаях речь идёт о преступлениях на почве ненависти, в результате которых четырём участникам были предъявлены обвинения. На данный момент задержано семь человек, участвовавших в протестах, а также выписано порядка 70 штрафов за нарушение правил дорожного движения. В общей сложности на горячую линию стражам порядка поступило более 400 звонков за время массовых акций.
Напомним, что акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками, начались в Оттаве 29 января. Протестующие потребовали от власти страны снять все ограничения, связанные с пандемией ковида и вакцинацией населения. На фоне протестов премьер-министр Канады Джастин Трюдо даже сменил место резиденции. В основном акции проходили мирно, однако полиция начала несколько уголовных расследований в отношении протестующих. В частности, одно из дел касается осквернения Могилы Неизвестного Солдата у мемориального комплекса в центре Оттавы.
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