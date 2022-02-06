Американский политолог Рейган заявил о проигрыше США в третьей мировой войне Китаю

Третья мировая война длится несколько десятилетий, и США проигрывают в ней Китаю. Об этом заявил американский политолог Майкл Рейган в статье для Daily Freeman.

"Третья мировая война началась несколько десятков лет назад. Это мы против Китая, а не России. И мы проигрываем", — написал он.

Рейган подчеркнул, что вся экономика США зависит от Пекина и заводов внутри страны. И, по его словам, речь идёт не только о товарах потребления. Политолог обратил внимание на растущий военный и экономический потенциал Китая, а также его усиление на международной арене. По оценкам Рейгана, страна уже четверть века "демонстрирует мускулы" во всём мире.

Специалист подчеркнул, что Россия перестала быть главной угрозой для Соединённых Штатов, и призвал не бояться развязывания третьей мировой "руками Москвы" из-за Украины.

Также Рейган раскритиковал действия президента США Джо Байдена из-за отправки трёх тысяч военных в Восточную Европу, чтобы противостоять мнимому вторжению России на территорию Украины. Политолог уточнил, что настоящий лидер поставил бы перед Москвой ультиматум, перекрыл бы "Северный поток – 2" и предоставил всему миру дешёвое топливо посредством трубопровода Keystone.