Американский политолог Рейган заявил о проигрыше США в третьей мировой войне Китаю
Политолог обратил внимание на растущий военный и экономический потенциал КНР. Россия же, по мнению специалиста, перестала быть главной угрозой для Соединённых Штатов.
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Третья мировая война длится несколько десятилетий, и США проигрывают в ней Китаю. Об этом заявил американский политолог Майкл Рейган в статье для Daily Freeman.
"Третья мировая война началась несколько десятков лет назад. Это мы против Китая, а не России. И мы проигрываем", — написал он.
Рейган подчеркнул, что вся экономика США зависит от Пекина и заводов внутри страны. И, по его словам, речь идёт не только о товарах потребления. Политолог обратил внимание на растущий военный и экономический потенциал Китая, а также его усиление на международной арене. По оценкам Рейгана, страна уже четверть века "демонстрирует мускулы" во всём мире.
Специалист подчеркнул, что Россия перестала быть главной угрозой для Соединённых Штатов, и призвал не бояться развязывания третьей мировой "руками Москвы" из-за Украины.
Также Рейган раскритиковал действия президента США Джо Байдена из-за отправки трёх тысяч военных в Восточную Европу, чтобы противостоять мнимому вторжению России на территорию Украины. Политолог уточнил, что настоящий лидер поставил бы перед Москвой ультиматум, перекрыл бы "Северный поток – 2" и предоставил всему миру дешёвое топливо посредством трубопровода Keystone.
Напомним, что в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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