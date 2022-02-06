Шольц и Байден на встрече обсудят альтернативные пути поставок газа в Европу
Также планируется, что политики рассмотрят двусторонние экономические отношения, украинский конфликт, а также вопросы европейской безопасности, глобальной борьбы с пандемией ковида и другое.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото © Getty Images / Carstensen - Pool
На встрече 7 февраля президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудят альтернативные пути поставок газа в Европу. Об этом в интервью NBC рассказал помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Мы можем помочь в координации поставок газа <…> Работа продолжается. Президент Байден и канцлер Шольц обсудят это завтра", — сказал он.
Напомним, что 7 февраля в Вашингтоне состоится встреча канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом. Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что на ней обсудят двусторонние экономические отношения, украинский конфликт, а также вопросы европейской безопасности, глобальной борьбы с пандемией ковида и другое.
Ранее Лайф рассказал, что в Бундестаге назвали неумным использование "Северного потока – 2" для давления на Россию. В немецком парламенте уверены, что единственным верным решением было бы запустить газопровод, чтобы разрядить обстановку.
Комментариев: 0