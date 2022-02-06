Шольц и Байден на встрече обсудят альтернативные пути поставок газа в Европу

На встрече 7 февраля президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудят альтернативные пути поставок газа в Европу. Об этом в интервью NBC рассказал помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы можем помочь в координации поставок газа <…> Работа продолжается. Президент Байден и канцлер Шольц обсудят это завтра", — сказал он.

Напомним, что 7 февраля в Вашингтоне состоится встреча канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом. Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что на ней обсудят двусторонние экономические отношения, украинский конфликт, а также вопросы европейской безопасности, глобальной борьбы с пандемией ковида и другое.