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В Польшу прибудут дополнительные войска США для усиления границ с Украиной

Американские военные займутся защитой восточного фланга НАТО от угроз и будут действовать в восточно-южной части республики, сообщил министр национальной обороны страны.

6 февраля, 15:31

Солдаты Армии США. Фото © Getty Images / Luke Sharrett

Армия США расквартирует дополнительные силы в юго-восточной части Польши недалеко от границы с Украиной. Об этом в аккаунте в "Твиттере" рассказал министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"Молниеносное прибытие войск США в Польшу даёт лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО и свидетельствует о серьёзном отношении к союзническим обязательствам. Солдаты будут действовать в восточно-южной части нашей страны", — написал он.

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Ранее в Польшу в аэропорт Ясенка под Жешувом прибыла первая группа военных США. Таким образом Пентагон планирует усилить присутствие НАТО в Восточной Европе. Дополнительно в республику прибудет 1,7 тысячи американских военных.

Напомним, ранее официальный представитель Пентагона Джон Кёрби анонсировал дополнительную переброску около двух тысяч военных в Европу. Он уточнил, что речь идёт о военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение США о переброске военных в Европу ведёт к усилению напряжённости. Представитель Кремля напомнил, что Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать ситуацию, но, к сожалению, этого до сих пор не происходит.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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