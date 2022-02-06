В Польшу прибудут дополнительные войска США для усиления границ с Украиной

Армия США расквартирует дополнительные силы в юго-восточной части Польши недалеко от границы с Украиной. Об этом в аккаунте в "Твиттере" рассказал министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"Молниеносное прибытие войск США в Польшу даёт лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО и свидетельствует о серьёзном отношении к союзническим обязательствам. Солдаты будут действовать в восточно-южной части нашей страны", — написал он.

Ранее в Польшу в аэропорт Ясенка под Жешувом прибыла первая группа военных США. Таким образом Пентагон планирует усилить присутствие НАТО в Восточной Европе. Дополнительно в республику прибудет 1,7 тысячи американских военных.