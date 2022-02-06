"Я просто делаю свою работу": Журналист из США объяснил вопрос про допинг после победы Большунова на Играх в Пекине
В Госдуме также не оставили без внимания данный инцидент. Так, депутат Дмитрий Свищёв считает, что подобных провокаторов нужно попросту лишать аккредитации.
Золотой призёр Александр Большунов из сборной ОКР. Фото © Getty Images / Maddie Meyer
Американский журналист издания FasterSkier Натаниэль Херц объяснил, почему на пресс-конференции спросил российского лыжника Александра Большунова о допинге после его победы на Олимпийских играх в Пекине в скиатлоне. Как он подчеркнул, данный вопрос был задан не с целью оскорбить спортсмена.
"Я просто делаю свою работу, понимаете? <...> Людям в Америке трудно полностью верить всему после того, что они видели. А видели они: а) как сегодня Александр победил с огромным преимуществом и б) большую допинговую историю, которая случилась совсем недавно. Да, не с Большуновым, но тем не менее. И поскольку люди думали об этом, я посчитал важным дать им услышать мнение Большунова на этот счёт", — цитирует "Спорт-Экспресс" Херца.
К слову, Большунов, отвечая на провокацию, заявил, что его победа не является случайностью, так как за таким результатом стоят годы тяжёлых тренировок. Лыжник подчеркнул, что не приемлет подобных вопросов в адрес российских спортсменов.
В Госдуме также не оставили без внимания данный инцидент. Так, депутат Дмитрий Свищёв считает, что журналистов, задающих вопросы о допинге олимпийцам, занявшим первое место, нужно лишать аккредитации.
"Их надо гнать! Это не журналисты, а провокаторы. Они нарушают всю этику профессии и корочкой своей прикрываются", — возмутился парламентарий.
"Ради такого стоит пройти путь": Олимпийский чемпион Большунов поделился эмоциями после исторического золота в Пекине
Напомним, победа Александра Большунова стала первой для команды России на Олимпиаде в Пекине. Второе место в этом виде программы взял Денис Спицов. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе эмоционально отреагировала на победу отечественного спортсмена. Также лыжника поздравил президент РФ Владимир Путин, отметив, что выступление Большунова станет вдохновляющим примером для всех отечественных олимпийцев.
Комментариев: 0