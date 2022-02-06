"Я просто делаю свою работу": Журналист из США объяснил вопрос про допинг после победы Большунова на Играх в Пекине

Американский журналист издания FasterSkier Натаниэль Херц объяснил, почему на пресс-конференции спросил российского лыжника Александра Большунова о допинге после его победы на Олимпийских играх в Пекине в скиатлоне. Как он подчеркнул, данный вопрос был задан не с целью оскорбить спортсмена.

"Я просто делаю свою работу, понимаете? <...> Людям в Америке трудно полностью верить всему после того, что они видели. А видели они: а) как сегодня Александр победил с огромным преимуществом и б) большую допинговую историю, которая случилась совсем недавно. Да, не с Большуновым, но тем не менее. И поскольку люди думали об этом, я посчитал важным дать им услышать мнение Большунова на этот счёт", — цитирует "Спорт-Экспресс" Херца.

К слову, Большунов, отвечая на провокацию, заявил, что его победа не является случайностью, так как за таким результатом стоят годы тяжёлых тренировок. Лыжник подчеркнул, что не приемлет подобных вопросов в адрес российских спортсменов.

В Госдуме также не оставили без внимания данный инцидент. Так, депутат Дмитрий Свищёв считает, что журналистов, задающих вопросы о допинге олимпийцам, занявшим первое место, нужно лишать аккредитации.