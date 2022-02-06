Завьялова назвала бредом сообщения о протесте Норвегии после победы Большунова на Играх
Чемпионка мира также поздравила всю российскую команду по лыжным гонкам, отметив, что ребята "отработали на 100%". По её мнению, норвежские спортсмены показали слабый результат из-за акклиматизации.
Лыжник Александр Большунов. Фото © Getty Images / Hendrik Schmidt / picture alliance
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ольга Завьялова назвала бредом появившуюся в СМИ информацию о том, что сборная Норвегии якобы решила подать протест на российского лыжника Александра Большунова, завоевавшего золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в скиатлоне на 30 километров. Причиной данного шага, как утверждают журналисты, стало то, что наш спортсмен во время смены лыж положил свою палку в зоне замены норвежца Йоханнеса Клебо.
"Это бред, просто СМИ раздувают. У меня были такие же случаи, забегала не в свой бокс, всякое бывает. Тем более Клебо эта палка не помешала", — сказала Завьялова в интервью телеканалу "360".
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По её мнению, норвежские лыжники показали слабый результат на гонках из-за акклиматизации, поскольку поздно приехали в Пекин. Отметим, что основная часть сборной прилетела на Игры только 3 февраля в связи с положительными тестами некоторых спортсменов. Завьялова также поздравила с золотом и серебром всю российскую команду по лыжным гонкам, отметив, что ребята "отработали на 100%".
Напомним, победа Александра Большунова стала первой для команды России на Олимпиаде в Пекине. Второе место в этом виде программы взял Денис Спицов. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе эмоционально отреагировала на победу отечественного спортсмена. Также лыжника поздравил президент РФ Владимир Путин, отметив, что выступление Большунова станет вдохновляющим примером для всех отечественных олимпийцев.
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