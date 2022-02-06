Завьялова назвала бредом сообщения о протесте Норвегии после победы Большунова на Играх

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ольга Завьялова назвала бредом появившуюся в СМИ информацию о том, что сборная Норвегии якобы решила подать протест на российского лыжника Александра Большунова, завоевавшего золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в скиатлоне на 30 километров. Причиной данного шага, как утверждают журналисты, стало то, что наш спортсмен во время смены лыж положил свою палку в зоне замены норвежца Йоханнеса Клебо.

"Это бред, просто СМИ раздувают. У меня были такие же случаи, забегала не в свой бокс, всякое бывает. Тем более Клебо эта палка не помешала", — сказала Завьялова в интервью телеканалу "360".