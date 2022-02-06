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Глава Минобороны Украины Резников не увидел сиюминутных военных угроз со стороны России

Министр также не исключил вероятность встречи президентов РФ и Украины, однако отметил, что в этом вопросе потребуется посредничество, но главное — гарантии соблюдения соглашений.

6 февраля, 14:14
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212809158603516&set=pb.1224903319.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Резников</a></p>

Фото © Facebook / Алексей Резников

Сиюминутных военных угроз со стороны России нет, но вероятность "вторжения" ещё существует, считает министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом он сообщил в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

"Рано или поздно это может произойти, но нет сиюминутного риска. Сначала говорили о январе, теперь о феврале, уже кто-то говорит о весне", — заявил он, комментируя предположения западных спецслужб.

Киев не будет сражаться, но, если на страну нападут, она "будет этого ждать и подготовится", подчеркнул министр. Резников также заверил, что Киев не готовит нападения на Крым, Луганск и Донецк. Он отметил, что в этих регионах живут украинцы, которые в таком случае оказались бы в опасности.

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Резников также не исключил вероятность встречи президентов России и Украины, однако отметил, что "нужно посредничество, но главное — гарантии соблюдения соглашений". Министр назвал "нормандский формат" хорошей площадкой, которая всё же "должна быть модифицирована", местом встречи могли бы стать Женева, Берлин или Варшава, а также Стамбул.

Ранее Зеленский обсудил ситуацию вокруг Украины с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Лидер Незалежной отметил, что продолжает работать с ЕС по всем направлениям, а также выразил благодарность за неизменную поддержку.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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