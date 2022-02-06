Глава Минобороны Украины Резников не увидел сиюминутных военных угроз со стороны России

Сиюминутных военных угроз со стороны России нет, но вероятность "вторжения" ещё существует, считает министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом он сообщил в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

"Рано или поздно это может произойти, но нет сиюминутного риска. Сначала говорили о январе, теперь о феврале, уже кто-то говорит о весне", — заявил он, комментируя предположения западных спецслужб.

Киев не будет сражаться, но, если на страну нападут, она "будет этого ждать и подготовится", подчеркнул министр. Резников также заверил, что Киев не готовит нападения на Крым, Луганск и Донецк. Он отметил, что в этих регионах живут украинцы, которые в таком случае оказались бы в опасности.

Резников также не исключил вероятность встречи президентов России и Украины, однако отметил, что "нужно посредничество, но главное — гарантии соблюдения соглашений". Министр назвал "нормандский формат" хорошей площадкой, которая всё же "должна быть модифицирована", местом встречи могли бы стать Женева, Берлин или Варшава, а также Стамбул.