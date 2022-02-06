В ЛНР заявили о подготовке военными Украины резервистов для отправки в Донбасс

Вооружённые силы Украины занимаются подготовкой резервистов для последующей отправки в Донбасс. Об этом рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

"Из-за крайне низкой укомплектованности 30-й бригады [ВСУ], не позволяющей выполнять задачи по предназначению, командование соединения вынуждено воспользоваться помощью общевойскового резерва", — сказал он.

Филипоненко добавил, что для этого руководством офицеров управления бригады организованы активные тренировки подразделений резерва с последующей отправкой их на передовые позиции соединения.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о прибытии в Донбасс западных журналистов для съёмки постановочных сюжетов. Оборонное ведомство республики призвало руководство миссии ОБСЕ провести проверку, так как её сотрудники осознанно не включают компрометирующие Киев данные в отчёт.