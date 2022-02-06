В ЛНР заявили о подготовке военными Украины резервистов для отправки в Донбасс
Представитель республики считает, что командование соединения вынуждено воспользоваться помощью общевойскового резерва из-за крайне низкой укомплектованности 30-й бригады ВСУ.
Украинские резервисты и гражданские лица принимают участие в учениях с Силами территориальной обороны недалеко от столицы Киева, 29 января 2022 года. Фото © Getty Images / Michael Nigro / Pacific Press / LightRocket
Вооружённые силы Украины занимаются подготовкой резервистов для последующей отправки в Донбасс. Об этом рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"Из-за крайне низкой укомплектованности 30-й бригады [ВСУ], не позволяющей выполнять задачи по предназначению, командование соединения вынуждено воспользоваться помощью общевойскового резерва", — сказал он.
Филипоненко добавил, что для этого руководством офицеров управления бригады организованы активные тренировки подразделений резерва с последующей отправкой их на передовые позиции соединения.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о прибытии в Донбасс западных журналистов для съёмки постановочных сюжетов. Оборонное ведомство республики призвало руководство миссии ОБСЕ провести проверку, так как её сотрудники осознанно не включают компрометирующие Киев данные в отчёт.
Напомним, в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По данным ополченцев, к линии соприкосновения прибывают нацбаты. На фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно некоторые государства эвакуируют своих граждан.
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