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В ЛНР заявили о подготовке военными Украины резервистов для отправки в Донбасс

Представитель республики считает, что командование соединения вынуждено воспользоваться помощью общевойскового резерва из-за крайне низкой укомплектованности 30-й бригады ВСУ.

6 февраля, 14:09

Украинские резервисты и гражданские лица принимают участие в учениях с Силами территориальной обороны недалеко от столицы Киева, 29 января 2022 года. Фото © Getty Images / Michael Nigro / Pacific Press / LightRocket

Вооружённые силы Украины занимаются подготовкой резервистов для последующей отправки в Донбасс. Об этом рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

"Из-за крайне низкой укомплектованности 30-й бригады [ВСУ], не позволяющей выполнять задачи по предназначению, командование соединения вынуждено воспользоваться помощью общевойскового резерва", — сказал он.

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Филипоненко добавил, что для этого руководством офицеров управления бригады организованы активные тренировки подразделений резерва с последующей отправкой их на передовые позиции соединения.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о прибытии в Донбасс западных журналистов для съёмки постановочных сюжетов. Оборонное ведомство республики призвало руководство миссии ОБСЕ провести проверку, так как её сотрудники осознанно не включают компрометирующие Киев данные в отчёт.

Напомним, в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По данным ополченцев, к линии соприкосновения прибывают нацбаты. На фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно некоторые государства эвакуируют своих граждан.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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