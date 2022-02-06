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Лукашенко пригрозил единым ответом Москвы и Минска в случае войны Киева против Донбасса

Президент Белоруссии ранее не исключал вероятность того, что украинские власти предпримут серьёзные акции по отношению к Донецку и Луганску.

6 февраля, 13:26

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск дадут совместный ответ в случае войны Киева против Донбасса. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на ютуб-канале "Соловьёв Live".

Отвечая на вопрос, как поведёт себя белорусская армия в случае войны Украины против Донбасса, Лукашенко заявил, что "точно так, как российская", и подчеркнул, что это, естественно, будет совместным ответом Белоруссии и России.

"Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне вам объяснять", — добавил он.

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Ранее Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского "безголовым". По словам белорусского лидера, существует опасность, что украинские власти предпримут серьёзные акции по отношению к Донецку и Луганску. Однако в случае начала военных действий со стороны Украины республика будет на стороне России, добавил Лукашенко.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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