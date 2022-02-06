Лукашенко пригрозил единым ответом Москвы и Минска в случае войны Киева против Донбасса
Президент Белоруссии ранее не исключал вероятность того, что украинские власти предпримут серьёзные акции по отношению к Донецку и Луганску.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск дадут совместный ответ в случае войны Киева против Донбасса. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на ютуб-канале "Соловьёв Live".
Отвечая на вопрос, как поведёт себя белорусская армия в случае войны Украины против Донбасса, Лукашенко заявил, что "точно так, как российская", и подчеркнул, что это, естественно, будет совместным ответом Белоруссии и России.
"Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне вам объяснять", — добавил он.
Ранее Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского "безголовым". По словам белорусского лидера, существует опасность, что украинские власти предпримут серьёзные акции по отношению к Донецку и Луганску. Однако в случае начала военных действий со стороны Украины республика будет на стороне России, добавил Лукашенко.
Комментариев: 0