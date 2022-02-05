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Лукашенко заявил о готовности оставить пост президента, если в стране будет спокойно

При этом он отметил, что всегда придёт на помощь Белоруссии в случае угрозы безопасности со стороны других государств.

5 февраля, 12:39
<p>Александр Лукашенко<strong style="font-weight: bold;"> © </strong><a href="https://president.gov.by/ru/media/details/coveshchanie-po-voprosam-voennoy-bezopasnosti" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента Белоруссии</a></p>

Александр Лукашенко © Официальный сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов оставить свой пост, если обстановка в стране нормализуется и народ определится с его преемником. Об этом глава государства заявил в интервью на YouTube-канале "Соловьёв Live".

"Поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от многих обстоятельств", — отметил он.

Лукашенко добавил, что не может сказать, сколько будет ещё президентом, но он всегда придёт на помощь стране в случае начала войны или возникновения ситуации, подобной той, что произошла в Белоруссии после выборов в 2020 году.

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Ранее Лукашенко сравнил нынешнюю ситуацию с обстановкой перед Второй мировой. Белорусский лидер заметил, что сегодня с тревогой наблюдает за эскалацией напряжённости в мире.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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