Лукашенко заявил о готовности оставить пост президента, если в стране будет спокойно
При этом он отметил, что всегда придёт на помощь Белоруссии в случае угрозы безопасности со стороны других государств.
Александр Лукашенко © Официальный сайт президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов оставить свой пост, если обстановка в стране нормализуется и народ определится с его преемником. Об этом глава государства заявил в интервью на YouTube-канале "Соловьёв Live".
"Поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от многих обстоятельств", — отметил он.
Лукашенко добавил, что не может сказать, сколько будет ещё президентом, но он всегда придёт на помощь стране в случае начала войны или возникновения ситуации, подобной той, что произошла в Белоруссии после выборов в 2020 году.
Ранее Лукашенко сравнил нынешнюю ситуацию с обстановкой перед Второй мировой. Белорусский лидер заметил, что сегодня с тревогой наблюдает за эскалацией напряжённости в мире.
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