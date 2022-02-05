Лукашенко заявил о готовности оставить пост президента, если в стране будет спокойно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов оставить свой пост, если обстановка в стране нормализуется и народ определится с его преемником. Об этом глава государства заявил в интервью на YouTube-канале "Соловьёв Live".

"Поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от многих обстоятельств", — отметил он.

Лукашенко добавил, что не может сказать, сколько будет ещё президентом, но он всегда придёт на помощь стране в случае начала войны или возникновения ситуации, подобной той, что произошла в Белоруссии после выборов в 2020 году.