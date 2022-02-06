Рианна и A$AP Rocky сыграют свадьбу на Барбадосе после рождения первенца

Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky планируют связать себя узами брака на Барбадосе. Однако это произойдёт не раньше, чем появится на свет их первенец, пишет издание Sunday Mirror.

"Они точно поженятся. Они сказали друзьям, что хотят прожить вместе всю жизнь. У них очень тесная связь", — сообщил инсайдер таблоиду.

Отмечается, что влюблённые сделали выбор в пользу островного государства в качестве места для торжественной церемонии не просто так. Именно на Барбадосе пара познакомилась, к тому же у обоих там живут родственники. Кроме того, в роли крёстной новорождённого Рианна и A$AP Rocky видят премьер-министра Мию Моттли, которая ранее присвоила певице звание национального героя страны.