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Пьяный актёр "Глухаря" Пономаренко разбил головой стекло в караоке-баре в Москве

Сотрудники заведения пытались узнать у артиста телефон родственников, чтобы его кто-то забрал, но тот наотрез отказался. В итоге на выходе он не смог устоять на ногах и рухнул на пол.

6 февраля, 12:37
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Юрий Пономаренко © VK / Юрий Пономаренко

Актёр Пономаренко разбил головой стекло в караоке-баре в Москве, инцидент попал на камеры видеонаблюдения © Telegram / SHOT

В Москве актёр театра и кино Юрий Пономаренко, известный зрителям по ролям в сериалах "Глухарь" и "Дальнобойщики", попал в больницу после отдыха в одном из караоке-баров. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 46-летний артист перебрал с алкоголем. Сотрудники заведения пытались узнать у него телефон родственников, чтобы его кто-то забрал, но Пономаренко наотрез отказался. А потом он вовсе не смог удержаться на ногах и пробил головой стеклянную дверь в вестибюле. На кадрах с камер, снявших инцидент, видно, как она вмиг разлетелась вдребезги.

Кадр с места инцидента © Telegram / SHOT

Кадр с места инцидента © Telegram / SHOT

В итоге администратор заведения вызвал скорую и полицию. После этого звезду "Глухаря" увезли в больницу.

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Отметим, что помимо съёмок в сериалах Юрий Пономаренко много лет служит в Театре Романа Виктюка. Среди знаменитых ролей артиста — участие в постановках "Мастер и Маргарита", "Кот в сапогах", "Коварство и любовь" и многие другие.

Ранее Лайф рассказывал, что в Приморье пьяный мужчина попытался угнать автомобиль, но случайно сжёг его. Как выяснилось, неумелым угонщиком оказался житель Забайкальского края, он недавно вышел из тюрьмы, где сидел за особо тяжкие преступления.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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