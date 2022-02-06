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Посол ФРГ в Польше пригрозил отказом запускать "Северный поток – 2" при войне с Украиной

Дипломат уточнил, что не готов детально говорить о санкциях против России, ведь Берлин хоть и наблюдает увеличенную концентрацию российских войск на границе с Незалежной, но не знает о планах Путина.

6 февраля, 12:18

Фото © Getty Images / Stefan Sauer / picture alliance

Германия откажется вводить в эксплуатацию российский газопровод "Северный поток – 2" в случае вторжения России на Украину. Об этом в беседе с польским изданием Rzeczpospolita рассказал посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг.

"Я не могу себе представить запуск "Северного потока – 2" после того, как Россия атакует Украину", — сказал он.

Однако дипломат уточнил, что не готов говорить детально о реакции Германии и санкциях против России, ведь Берлин хоть и наблюдает увеличенную концентрацию российских войск на границе с Украиной, но не знает о планах российского лидера Владимира Путина.

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"Мы также знаем, что введение санкций будет дорого нам стоить, потому что наше участие на российском рынке велико. Но мы готовы пойти на жертвы, чтобы предотвратить что-то несравненно худшее — войну", — заключил посол.

Ранее Минэкономики ФРГ назвало условие возобновления сертификации "Северного потока – 2". Процедура была приостановлена в середине ноября прошлого года из-за вопросов организационно-правового характера.

Напомним, посол США Джон Салливан предупредил о санкциях против "Северного потока – 2" в случае, если Россия "вторгнется" на территорию Украины. Позже глава Комитета Бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что запуск трубопровода не может состояться до тех пор, пока такое количество солдат РФ сосредоточено на границе с Украиной. А вот её коллега Штеффен Котре назвал неумным использование "Северного потока – 2" для давления на Россию.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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