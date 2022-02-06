Посол ФРГ в Польше пригрозил отказом запускать "Северный поток – 2" при войне с Украиной

Германия откажется вводить в эксплуатацию российский газопровод "Северный поток – 2" в случае вторжения России на Украину. Об этом в беседе с польским изданием Rzeczpospolita рассказал посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг.

"Я не могу себе представить запуск "Северного потока – 2" после того, как Россия атакует Украину", — сказал он.

Однако дипломат уточнил, что не готов говорить детально о реакции Германии и санкциях против России, ведь Берлин хоть и наблюдает увеличенную концентрацию российских войск на границе с Украиной, но не знает о планах российского лидера Владимира Путина.

"Мы также знаем, что введение санкций будет дорого нам стоить, потому что наше участие на российском рынке велико. Но мы готовы пойти на жертвы, чтобы предотвратить что-то несравненно худшее — войну", — заключил посол.