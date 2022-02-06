Посол ФРГ в Польше пригрозил отказом запускать "Северный поток – 2" при войне с Украиной
Дипломат уточнил, что не готов детально говорить о санкциях против России, ведь Берлин хоть и наблюдает увеличенную концентрацию российских войск на границе с Незалежной, но не знает о планах Путина.
Фото © Getty Images / Stefan Sauer / picture alliance
Германия откажется вводить в эксплуатацию российский газопровод "Северный поток – 2" в случае вторжения России на Украину. Об этом в беседе с польским изданием Rzeczpospolita рассказал посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг.
"Я не могу себе представить запуск "Северного потока – 2" после того, как Россия атакует Украину", — сказал он.
Однако дипломат уточнил, что не готов говорить детально о реакции Германии и санкциях против России, ведь Берлин хоть и наблюдает увеличенную концентрацию российских войск на границе с Украиной, но не знает о планах российского лидера Владимира Путина.
"Мы также знаем, что введение санкций будет дорого нам стоить, потому что наше участие на российском рынке велико. Но мы готовы пойти на жертвы, чтобы предотвратить что-то несравненно худшее — войну", — заключил посол.
Ранее Минэкономики ФРГ назвало условие возобновления сертификации "Северного потока – 2". Процедура была приостановлена в середине ноября прошлого года из-за вопросов организационно-правового характера.
Напомним, посол США Джон Салливан предупредил о санкциях против "Северного потока – 2" в случае, если Россия "вторгнется" на территорию Украины. Позже глава Комитета Бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что запуск трубопровода не может состояться до тех пор, пока такое количество солдат РФ сосредоточено на границе с Украиной. А вот её коллега Штеффен Котре назвал неумным использование "Северного потока – 2" для давления на Россию.
Комментариев: 0