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Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная заявила о тенденции к стабилизации ситуации с ковидом

Несмотря на то что число пациентов с коронавирусом растёт, количество отстроченных госпитализаций и летальных исходов не увеличилось, отметила специалист.

6 февраля, 12:12

Коронавирусный стационар городской клинической больницы № 15 имени Филатова © Агентство городских новостей "Москва" / Максим Мишин

В России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала "Россия 24".

"Несмотря на бурный рост числа заболевших за прошедшие дни, сейчас мы уже видим тенденцию к стабилизации ситуации. Не увеличились отсроченная госпитализированная заболеваемость и число летальных исходов", — сообщила эксперт.

В России с ковидом госпитализировали 12 749 человек за сутки

В России с ковидом госпитализировали 12 749 человек за сутки

Ранее инфекционист Николай Малышев назвал транспорт и семью основными местами распространения ковида. По словам специалиста, поездки в такси влияют на заражение вирусом меньше, ведь между водителем и пассажиром, если они находятся в машине в масках и сидят наискосок, сохраняется приличное расстояние.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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