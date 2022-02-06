Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная заявила о тенденции к стабилизации ситуации с ковидом

В России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала "Россия 24".

"Несмотря на бурный рост числа заболевших за прошедшие дни, сейчас мы уже видим тенденцию к стабилизации ситуации. Не увеличились отсроченная госпитализированная заболеваемость и число летальных исходов", — сообщила эксперт.