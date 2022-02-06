Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная заявила о тенденции к стабилизации ситуации с ковидом
Несмотря на то что число пациентов с коронавирусом растёт, количество отстроченных госпитализаций и летальных исходов не увеличилось, отметила специалист.
Коронавирусный стационар городской клинической больницы № 15 имени Филатова © Агентство городских новостей "Москва" / Максим Мишин
В России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала "Россия 24".
"Несмотря на бурный рост числа заболевших за прошедшие дни, сейчас мы уже видим тенденцию к стабилизации ситуации. Не увеличились отсроченная госпитализированная заболеваемость и число летальных исходов", — сообщила эксперт.
Ранее инфекционист Николай Малышев назвал транспорт и семью основными местами распространения ковида. По словам специалиста, поездки в такси влияют на заражение вирусом меньше, ведь между водителем и пассажиром, если они находятся в машине в масках и сидят наискосок, сохраняется приличное расстояние.
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