Гематолог Ким объяснила, почему зимой часто возникают кровотечения из носа

Врач-гематолог высшей категории Диана Ким объяснила, почему именно зимой часто возникают ситуации, когда из носа внезапно начинает идти кровь. По словам специалиста, этому есть две основные причины.

Как отметила медик, в холодное время года человек постоянно сталкивается с перепадами температуры: тёплый воздух в помещении сменяется морозным на улице. Именно из-за этого, по словам Ким, повреждается слизистая оболочка носа.

"Дело в том, что системы отопления в домах и машинах высушивают воздух, а на улицах мороз повреждает слизистую оболочку носа. В результате такого воздействия она становится более ранимой и носовые кровотечения происходят чаще", — передаёт радио Sputnik слова врача.