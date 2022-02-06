Гематолог Ким объяснила, почему зимой часто возникают кровотечения из носа
Как отметила медик, зачастую причины могут быть в повреждениях слизистой или в сосудах. В некоторых случаях специалист рекомендует обращаться за медицинской помощью.
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Врач-гематолог высшей категории Диана Ким объяснила, почему именно зимой часто возникают ситуации, когда из носа внезапно начинает идти кровь. По словам специалиста, этому есть две основные причины.
Как отметила медик, в холодное время года человек постоянно сталкивается с перепадами температуры: тёплый воздух в помещении сменяется морозным на улице. Именно из-за этого, по словам Ким, повреждается слизистая оболочка носа.
"Дело в том, что системы отопления в домах и машинах высушивают воздух, а на улицах мороз повреждает слизистую оболочку носа. В результате такого воздействия она становится более ранимой и носовые кровотечения происходят чаще", — передаёт радио Sputnik слова врача.
Другая причина связана с перепадами атмосферного давления. Как отметила гематолог, при его повышении страдают сосуды. В подобной ситуации Ким рекомендует обратиться за помощью к терапевту или отоларингологу. При этом медик предупредила, что если патологий не будет обнаружено, а кровотечения из носа продолжат беспокоить, то следует посетить гематолога. В ряде случаев такие симптомы могут свидетельствовать о серьёзных заболеваниях вплоть до онкологии.
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