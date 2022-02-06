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Онколог Каприн спрогнозировал рост числа случаев запущенного рака из-за ковида

По его словам, количество выявлений онкологических заболеваний с 2017 года ежегодно увеличивалось благодаря улучшению диагностики и скрининга. Однако пандемия негативно сказалась на этих показателях.

6 февраля, 11:04

Центр онкологической помощи Боткинской больницы после капремонта в Москве. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В будущем может вырасти число случаев запущенности заболеваний раком и летальных исходов из-за приостановки диспансеризации и онкоскрининга. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн в беседе с РБК.

По его словам, число выявлений онкологических заболеваний с 2017 года ежегодно увеличивалось благодаря улучшению диагностики и скрининга. Однако пандемия негативно сказалась на данных показателях.

"Чем раньше выявлено заболевание, тем выше успех лечения. В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям, но, очевидно, нас ждёт ситуация роста запущенности и летальности за счёт случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы на протяжении 2020 года", — сказал Каприн.

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По данным доклада Счётной палаты, в России за девять месяцев 2021-го врачи выявили более 791 тысячи онкологических заболеваний. Причём 19,3% из них к моменту обнаружения уже были на поздней стадии. Доля таких пациентов в ряде регионов превысила общероссийский показатель, в том числе в Удмуртии (42%) и Смоленской области (40,8%). По мнению аудиторов, в этом виновато ненадлежащее проведение профилактических осмотров и диспансеризаций.

В то же время Каприн ссылается на данные Росстата. По его словам, за восемь месяцев 2021 года снизился уровень смертности от рака — 191,3 случая на 100 тысяч, а годовой показатель 2020-го составляет 199 случаев на 100 тысяч. По словам Каприна, благодаря системе онкодиспансеров получилось сделать участки эпидбезопасности и госпитализировать туда лишь пациентов с раком.

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"Были у нас какие-то потери, но не в таком количестве, как во многих зарубежных странах, где онкологические учреждения расположены на территории крупных университетских клиник, которые были закрыты в период пандемии", — заключил онколог.

Ранее онколог Александр Петровский назвал единственный способ вовремя обнаружить рак. Он напомнил, что онкозаболевания характерны для людей старше 60 лет, поэтому с возрастом нужно особенно тщательно следить за своим здоровьем.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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