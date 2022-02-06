5 вещей из викторианской эпохи, которые запросто могут убить своих владельцев

Веер из перьев

Фото © LEEDS MUSEUMS

Очаровательный миниатюрный веер скорее нёс эстетическую функцию, чем практическую. Но мало кто из владелиц подобных украшений знал об их занимательной особенности. Обмахиваясь таким веером, модницы буквально сами себя травили. Посмотрите на фотографию ещё раз. Видите маленькую птичку? Это вполне себе настоящее чучело. А в XVIII веке их делали с использованием мышьяка и ртути. Контакты с такой красотой были и остаются смертельно опасными.

Украшение для стола

Фото © LEEDS MUSEUMS

Посмотрите на эту элегантную вазу из запасников музея Abbey House в городе Лидсе, Великобритания. В XIX веке достать такую было задачей не из лёгких. На стеклянных "бутонах" можно было заметить зелёный отлив. Как вы уже догадались из темы этого материала, в нём и скрывался подвох. Чтобы добиться такого цвета, стеклодувы добавляли в смесь немного... урана. Как следствие, такие украшения становились радиоактивными. Зато красивыми.

Цилиндр

Фото © LEEDS MUSEUMS

Цилиндр на фотографии изготовили примерно в 1840-х годах. Всё по слову моды того времени. Правда, оно наложило отпечаток не только на фасон, но и на материалы, которыми пользовались шляпники. Для обработки фетра использовали нитрат ртути, и при использовании таких шляп можно было легко заработать отравление тяжёлыми металлами. А это часто влияет на ментальное здоровье и даже вызывает агрессивное поведение — наглядным примером стал Безумный Шляпник из "Алисы в Стране чудес".

Тоник для волос

Фото © LEEDS MUSEUMS

В начале XX века всем, у кого начинали редеть волосы, в Британии советовали пользоваться этим тоником для волос. Чудо-жидкость должна была обратить все процессы, и кому-то якобы даже помогало. Вот только в составе средства был свинец и керосин. И наносить этот "коктейль Молотова" при свете камина было смертельно опасно.

Успокоительная микстура

Фото © DR STELLA BARAKLIANO