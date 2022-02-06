10 фото вещей, которые просто выбросили на улицу, не осознавая их настоящей ценности
Каждые выходные на помойках оказывается куча барахла и хлама... по мнению их бывших владельцев. Опытный же глаз знает, что даже среди мусора можно найти самородок. Ниже — 10 фотодоказательств этому.
"Посмотрите, как мне сегодня подфартило!"
"Красная тревога! Нашёл сегодня этот прекрасный бар в виде глобуса!"
"Очень миленький "бесплатный и чистый" диванчик!"
"Винтажная и полностью функциональная коляска... Ещё и в идеальном состоянии. Это вообще реально?"
"В смысле... Вы серьёзно? Этот малыш просто потрясающий! И ведь кто-то от него избавился"
"Значит, теперь мои сладости будут храниться в них..."
"Ребята, зовите друзей и забирайте этого красавчика домой. Ждёт нового владельца в Гринпойнте, напротив лаборатории на Ньюэлл-стрит"
"О, мой бог!"
"Мы собирались пойти спать, но рядом с нами, видимо, взорвался домик барби"
"Это лампы Тиффани! Они стоят целое состояние... Если это, конечно, не подделка!"
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