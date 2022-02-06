10 фото вещей, которые просто выбросили на улицу, не осознавая их настоящей ценности

"Посмотрите, как мне сегодня подфартило!"

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"Красная тревога! Нашёл сегодня этот прекрасный бар в виде глобуса!"

Фото © Instagram / stoopingnyc

"Очень миленький "бесплатный и чистый" диванчик!"

Фото © Instagram / stoopingnyc

"Винтажная и полностью функциональная коляска... Ещё и в идеальном состоянии. Это вообще реально?"

Фото © Instagram / stoopingnyc

"В смысле... Вы серьёзно? Этот малыш просто потрясающий! И ведь кто-то от него избавился"

Фото © Instagram / stoopingnyc

"Значит, теперь мои сладости будут храниться в них..."

Фото © Instagram / stoopingnyc

"Ребята, зовите друзей и забирайте этого красавчика домой. Ждёт нового владельца в Гринпойнте, напротив лаборатории на Ньюэлл-стрит"

Фото © Instagram / stoopingnyc

"О, мой бог!"

Фото © Instagram / stoopingnyc

"Мы собирались пойти спать, но рядом с нами, видимо, взорвался домик барби"

Фото © Instagram / stoopingnyc

"Это лампы Тиффани! Они стоят целое состояние... Если это, конечно, не подделка!"