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10 уморительных сообщений из общедомовых чатов, в которых вы точно узнаете своих соседей

Чатики ЖК могут не только вывести из себя, но и поднять настроение. В "Твиттере" даже есть профиль Out_of_zhk, который собирает из таких бесед лучшие сообщения. Ниже — 10 самых смешных постов оттуда.

6 февраля, 09:45

Фото © Unsplash / Amos Lee, Twitter / Out_of_zhk

"Надеюсь, собака..."

Фото © Twitter / Out_of_zhk

Фото © Twitter / Out_of_zhk

"Настроение — Игорь".

Фото © Twitter / Out_of_zhk

Фото © Twitter / Out_of_zhk

"Мои навыки общения с девушками: ..."

Фото © Twitter / Out_of_zhk

Фото © Twitter / Out_of_zhk

"Важное уточнение".

Фото © Twitter / Out_of_zhk

Фото © Twitter / Out_of_zhk

"Подумайте дважды, прежде чем делать комплимент соседкам".

Фото © Twitter / Out_of_zhk

Фото © Twitter / Out_of_zhk

"Я бы убил за то, чтобы узнать, что же они там такое обсуждали".

Фото © Twitter / Out_of_zhk

Фото © Twitter / Out_of_zhk

"А теперь давайте сложим 2 и 2".

Фото © Twitter / Out_of_zhk

Фото © Twitter / Out_of_zhk

"Простите, потомки, мы всё упустили".

Фото © Twitter / Out_of_zhk

Фото © Twitter / Out_of_zhk

"Кто потерял ужин?"

Фото © Twitter / Out_of_zhk

Фото © Twitter / Out_of_zhk

"Ради этого я за интернет и плачу".

Фото © Twitter / Out_of_zhk

Фото © Twitter / Out_of_zhk

10 остроумных твитов российских пользователей, гениальность которых выходит за рамки

10 остроумных твитов российских пользователей, гениальность которых выходит за рамки

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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