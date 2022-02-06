10 уморительных сообщений из общедомовых чатов, в которых вы точно узнаете своих соседей

Чатики ЖК могут не только вывести из себя, но и поднять настроение. В "Твиттере" даже есть профиль Out_of_zhk, который собирает из таких бесед лучшие сообщения. Ниже — 10 самых смешных постов оттуда.