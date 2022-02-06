10 уморительных сообщений из общедомовых чатов, в которых вы точно узнаете своих соседей
Чатики ЖК могут не только вывести из себя, но и поднять настроение. В "Твиттере" даже есть профиль Out_of_zhk, который собирает из таких бесед лучшие сообщения. Ниже — 10 самых смешных постов оттуда.
Фото © Unsplash / Amos Lee, Twitter / Out_of_zhk
"Надеюсь, собака..."
"Настроение — Игорь".
"Мои навыки общения с девушками: ..."
"Важное уточнение".
"Подумайте дважды, прежде чем делать комплимент соседкам".
"Я бы убил за то, чтобы узнать, что же они там такое обсуждали".
"А теперь давайте сложим 2 и 2".
"Простите, потомки, мы всё упустили".
"Кто потерял ужин?"
"Ради этого я за интернет и плачу".
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