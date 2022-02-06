В Кремле объяснили отсутствие рукопожатия Путина и Си Цзиньпина на встрече
В этом нет политических сигналов, отметил глава протокола российского лидера. Он добавил, что глава РФ относится доброжелательно к просьбам коллег, связанным с ковидом.
Президент РФ Владимир Путин с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином перед началом российско-китайских переговоров. Фото © Kremlin.ru
На встрече президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не пожали руки, потому что об этом российского лидера попросили китайские коллеги. Такое решение было принято из-за коронавируса. Об этом сообщил руководитель протокола президента России Владислав Китаев в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".
"Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального и согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР", — сказал он.
По его словам, когда в Россию в августе 2021 года приезжала тогда ещё канцлер ФРГ Ангела Меркель, от её представителей поступила такая же просьба. В результате Меркель вручили букет цветов. Причём это всё было оговорено и согласовано заранее.
Китаев отметил, что в этой ситуации нет никаких политических сигналов. Это попытка избежать каких-то опасностей, осложнений из-за коронавируса, уточнил он. Кроме того, глава протокола отметил, что сам Путин относится к таким просьбам доброжелательно. Он всегда идёт навстречу пожеланиям лидеров других стран.
Напомним, 4 февраля в Пекине состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина, в ходе которых китайская сторона поддержала выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе. Параллельно "Газпром" и китайская CNPC подписали контракт на поставку десяти миллиардов кубометров природного газа с Дальнего Востока. Всего по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина РФ и КНР приняли 16 документов, касающихся сотрудничества стран в разных сферах, в том числе было опубликовано совместное заявление государств о международных отношениях.
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