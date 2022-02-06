В Кремле объяснили отсутствие рукопожатия Путина и Си Цзиньпина на встрече

На встрече президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не пожали руки, потому что об этом российского лидера попросили китайские коллеги. Такое решение было принято из-за коронавируса. Об этом сообщил руководитель протокола президента России Владислав Китаев в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

"Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального и согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР", — сказал он.

По его словам, когда в Россию в августе 2021 года приезжала тогда ещё канцлер ФРГ Ангела Меркель, от её представителей поступила такая же просьба. В результате Меркель вручили букет цветов. Причём это всё было оговорено и согласовано заранее.