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Пользователям Twitter разрешили самим понижать рейтинг твитов с оскорблениями

Ранее кнопка отрицательной оценки уже была запущена в ограниченное тестирование, и пользователи соцсети высказались о ней одобрительно.

6 февраля, 11:10

© Pexels

"Твиттер" проводит тестирование функции, позволяющей пользователям самостоятельно понизить рейтинг твитов, которые им показались неуместными или оскорбительными. Такая информация появилась в аккаунте компании в соцсети.

Сейчас эта опция функционирует в веб-версии соцсети и в мобильном приложении на iOS и Android. Чтобы выразить недовольство записью, необходимо просто нажать на кнопку "Не нравится". Ранее данную функцию тестировали на ограниченном круге пользователей.


"Мы многое узнали о типах ответов, которые пользователи не считают релевантными, и расширяем этот тест. Большинство из вас в браузере, а также в приложениях для iOS и Android будут иметь возможность использовать кнопку отрицательной оценки", — заявили в компании.

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Ранее Лайф рассказывал, что "Твиттер" разрешил пользователям легко избавляться от подписчиков. Прежде приходилось заносить неугодные учётные записи в чёрный список и только после этого удалять их оттуда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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