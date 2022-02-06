Пользователям Twitter разрешили самим понижать рейтинг твитов с оскорблениями

"Твиттер" проводит тестирование функции, позволяющей пользователям самостоятельно понизить рейтинг твитов, которые им показались неуместными или оскорбительными. Такая информация появилась в аккаунте компании в соцсети.

Сейчас эта опция функционирует в веб-версии соцсети и в мобильном приложении на iOS и Android. Чтобы выразить недовольство записью, необходимо просто нажать на кнопку "Не нравится". Ранее данную функцию тестировали на ограниченном круге пользователей.



"Мы многое узнали о типах ответов, которые пользователи не считают релевантными, и расширяем этот тест. Большинство из вас в браузере, а также в приложениях для iOS и Android будут иметь возможность использовать кнопку отрицательной оценки", — заявили в компании.