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Пенсионеры при сдаче квартиры в аренду могут лишиться некоторых льгот

Отмечается, если зарегистрировать такого гражданина самозанятым, то он будет считаться работающим. А в этом случае его пенсия не будет индексироваться.

6 февраля, 11:01

Фото © Pixabay

Пенсионеры, которые сдают в аренду жильё и получают с этого доход, могут потерять некоторые льготы. Об этом сообщает "Российская газета".

Как сообщил управляющий директор сети офисов недвижимости "Миэль" Мария Жукова в беседе с изданием, сдающие в аренду квартиры должны в начале года отчитываться за предыдущий и платить налог по ставке 13%. Причём её можно снизить, но тогда у пенсионеров не будет никаких налоговых льгот, пояснила эксперт. А специалист по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова отметила, что при самозанятости можно оплатить налог по ставке 4%, если квартира сдаётся физлицам.

"Пенсионер, как и любой другой гражданин, может минимизировать налог, став самозанятым. В этом случае налог снижается до 4%. При этом пенсионер не приобретает статус работающего пенсионера и не лишается надбавок к пенсии. Однако и никаких налоговых льгот для пенсионеров в этом плане не существует", — рассказала она.

По словам эксперта, в том случае, если пенсионер сдаёт квартиру нелегальным способом, то он несёт ответственность по закону, как и другие собственники. Анисимова напомнила, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Речь идёт о лицах, работающих по трудовому договору, оказывающих платные услуги по договорам гражданско-правового характера, индивидуальных предпринимателях. По словам эксперта, такие виды деятельности подлежат обязательному пенсионному страхованию. Неработающие же пенсионеры имеют право на индексации положенных выплат.

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"Деятельность по сдаче квартиры в аренду не подлежит обязательному пенсионному страхованию по ст. 420 Налогового кодекса РФ, не является прямым основанием для признания пенсионера работающим, а следовательно, не лишает его автоматически права на получение льгот неработающего пенсионера", — объяснила Анисимова.

При этом, добавила она, увеличивается его ежемесячный доход, в соответствии с уровнем которого пенсионерам могут полагаться социальные субсидии. К тому же не исключено, что от этого уровня будет зависеть начисление субсидии на оплату коммунальных услуг и других региональных выплат.

Если пенсионера зарегистрировать как индивидуального предпринимателя, то он будет считаться работающим. Причём он может оплатить налог по ставке 6%, если будет применять упрощённую систему налогообложения, подавая декларацию раз в год.

При самозанятости можно оплатить налог по ставке 4%, если квартира сдаётся физлицам, а 6%, если компании или ИП. В этом случае декларацию подавать не нужно.

Анисимова подчеркнула, что самозанятый пенсионер может не платить пенсионные страховые взносы — тогда он не будет считаться трудоустроенным. Регистрация пенсионера в качестве самозанятого и уплата налога на профессиональный доход не влияет на получение пенсионных льгот, компенсаций, индексацию пенсий, право на них сохраняется, указала эксперт. Однако если пенсионер в этом режиме оплачивает по собственному желанию страховые взносы, то он становится работающим. Причём самозанятые не имеют возможности сдавать в аренду нежилые помещения.

Ранее юрист Светлана Краснова объяснила, почему нельзя следить за качеством уборки в сданной квартире. Хотя существуют общие правила проживания в ЖСК и ТСЖ, пренебрежение которыми означает нарушение договорных обязательств нанимателем. В результате документ с собственником может быть расторгнут.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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