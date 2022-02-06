La Vanguardia: НАТО может построить газопровод для снижения зависимости от РФ

Члены НАТО изучают возможность строительства газопровода, который соединит испанскую Каталонию с Францией и Германией для снижения зависимости Центральной Европы от российского топлива. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

Это происходит спустя три года после того, как испанские и французские регуляторы заблокировали создание газопровода Midcat из-за его нерентабельности в контексте перехода на возобновляемые источники энергии.

"Новое транспиренейское соединение для отправки в центр Европы алжирского газа и сжиженного газа, который смогли бы хранить и перерабатывать восемь заводов по регазификации, расположенных в Испании и Португалии", — говорится в материале издания, которое ссылается на источники в испанском правительстве.

Газета заверяет, что Германия высказывает большой интерес к проекту, ведь зависимость ФРГ от российского топлива представляется теперь "одной из главных геостратегических слабостей Евросоюза". Кроме того, страна заинтересована в производстве "зелёного" водорода на севере Африки, из-за этого её интерес к новому трубопроводу повышается.