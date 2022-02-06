La Vanguardia: НАТО может построить газопровод для снижения зависимости от РФ
Предполагается пускать по сооружению алжирский и сжиженный газ, который будут хранить и перерабатывать восемь заводов в Испании и Португалии. По данным газеты, большой интерес к проекту проявляет ФРГ.
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Члены НАТО изучают возможность строительства газопровода, который соединит испанскую Каталонию с Францией и Германией для снижения зависимости Центральной Европы от российского топлива. Об этом сообщает газета La Vanguardia.
Это происходит спустя три года после того, как испанские и французские регуляторы заблокировали создание газопровода Midcat из-за его нерентабельности в контексте перехода на возобновляемые источники энергии.
"Новое транспиренейское соединение для отправки в центр Европы алжирского газа и сжиженного газа, который смогли бы хранить и перерабатывать восемь заводов по регазификации, расположенных в Испании и Португалии", — говорится в материале издания, которое ссылается на источники в испанском правительстве.
Газета заверяет, что Германия высказывает большой интерес к проекту, ведь зависимость ФРГ от российского топлива представляется теперь "одной из главных геостратегических слабостей Евросоюза". Кроме того, страна заинтересована в производстве "зелёного" водорода на севере Африки, из-за этого её интерес к новому трубопроводу повышается.
Ранее Минэкономики ФРГ назвало условие возобновления сертификации "Северного потока – 2". Процедура была приостановлена в середине ноября прошлого года из-за вопросов организационно-правового характера.
Напомним, посол США Джон Салливан предупредил о санкциях против "Северного потока – 2" в случае, если Россия "вторгнется" на территорию Украины. Позже глава Комитета Бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что запуск трубопровода не может состояться до тех пор, пока такое количество солдат РФ сосредоточено на границе с Украиной. А вот её коллега Штеффен Котре назвал неумным использование "Северного потока – 2" для давления на Россию.
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