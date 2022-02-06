Эксперт Барсуков рассказал, когда лучше брать квартиру в ипотеку
Также, по мнению риелтора, в случае рефинансирования можно обращаться не в тот банк, который принято считать надёжным, а в тот, где ниже процентная ставка.
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Новостройки в 2022 году могут подорожать на 15%, а минимальная ставка по ипотеке может вырасти в ближайшие шесть месяцев до 12%. Об этом заявили в беседе с "Вечерней Москвой" директор Департамента ипотечного кредитования Алексей Новиков и генеральный директор московского агентства недвижимости и член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. На рост цен может также повлиять намеченное на 11 февраля заседание Центрального банка по ключевой ставке, считают эксперты.
"Если средний кредит в семь миллионов рублей мы увеличим на 15%, по цене стоимости нового жилья, а существующую процентную ставку 10,5 увеличим ещё на 1%, то повышение ежемесячного платежа получится всего на 12%", — сказал Барсуков.
По его прогнозам, возможно повышение уже существующих ставок либо же сохранение их на прежнем уровне, а вот предпосылок для снижения нет. Он отметил, что если человек в состоянии взять ипотеку по сегодняшней ставке с текущим платежом, то нужно это делать сейчас. А если ставка понизится, то можно подать заявку на рефинансирование, причём даже в другой банк. Кроме того, эксперт рекомендует обратить внимание не на те финансовые организации, которые принято считать надёжными, а на те, где ниже процентная ставка.
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