Эксперт Барсуков рассказал, когда лучше брать квартиру в ипотеку

Новостройки в 2022 году могут подорожать на 15%, а минимальная ставка по ипотеке может вырасти в ближайшие шесть месяцев до 12%. Об этом заявили в беседе с "Вечерней Москвой" директор Департамента ипотечного кредитования Алексей Новиков и генеральный директор московского агентства недвижимости и член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. На рост цен может также повлиять намеченное на 11 февраля заседание Центрального банка по ключевой ставке, считают эксперты.

"Если средний кредит в семь миллионов рублей мы увеличим на 15%, по цене стоимости нового жилья, а существующую процентную ставку 10,5 увеличим ещё на 1%, то повышение ежемесячного платежа получится всего на 12%", — сказал Барсуков.

По его прогнозам, возможно повышение уже существующих ставок либо же сохранение их на прежнем уровне, а вот предпосылок для снижения нет. Он отметил, что если человек в состоянии взять ипотеку по сегодняшней ставке с текущим платежом, то нужно это делать сейчас. А если ставка понизится, то можно подать заявку на рефинансирование, причём даже в другой банк. Кроме того, эксперт рекомендует обратить внимание не на те финансовые организации, которые принято считать надёжными, а на те, где ниже процентная ставка.