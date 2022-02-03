Материнский капитал – 2022: На какую сумму выплат можно рассчитывать В программе выплат маткапитала произошли изменения, связанные с индексацией сумм и условий выплат. На что теперь могут рассчитывать россияне — разбирался Лайф. 2 февраля, 21:40 Фото © Shutterstock

1 февраля в силу вступил закон, согласно которому индексация материнского (семейного) капитала в России будет проводиться не по прогнозируемой инфляции, а по фактической. Так как Росстат оценил уровень инфляции в РФ за 2021 год в 8,4%, на этот же индекс обновилась и величина выплат по программе маткапитала:

524 527,9 рубля — для семей с одним ребёнком, рождённым или усыновлённым после 1 января 2020 года, в случае рождения второго ребёнка в этот период семье выплатят ещё 168 616 рублей;

693 144,10 рубля — для семей, в которых второй (или третий) ребёнок появился после 2020 года, но это при условии, если семья на первого ребёнка маткапитал не получала.

Также несколько видоизменился и порядок получения материнского капитала. Согласно федеральному закону № 256-ФЗ маткапитал вправе получить семьи, в которых родился или которые усыновили после 1 января 2007 года второго, третьего или последующего ребёнка, а также семьи, в которых после 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок. При этом если раньше, чтобы получить сертификат, дающий право на маткапитал, родители должны были обращаться в Пенсионный фонд России (ПФР), то теперь никакие заявления подавать не нужно. Информацию о том, что в семье родился ребёнок, в ПФР передаёт ЗАГС сразу после оформления свидетельства о рождении. И через 15 календарных дней ПФР пришлёт электронный сертификат в личный кабинет родителя на портале "Госуслуги".

Жители района Некрасовка. Фото © ТАСС / Артур Новосильцев

А вот если ребёнок приёмный, то для получения сертификата на материнский капитал обратиться в ПФР усыновителям придётся, но сделать это можно дистанционно через "Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР .

— Так как маткапитал является мерой государственной поддержки, то логично, что для его получения значение имеет только факт рождения ребёнка и наличие у него и у его матери гражданства РФ, — отметил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — А дополнительные документы необходимы ПФР только в отдельных случаях, к которым относится и усыновление.

Кстати, законодатель уже обратил внимание на то, что справедливым будет распространить меры господдержки не только на матерей, но и на отцов, которые в нынешней трактовке закона имеют меньший приоритет, чем мать ребёнка. В рассматриваемом Госдумой законопроекте ( № 12193-8 ) предполагается, что право на маткапитал должны получить мужчины, которые в связи со смертью матери детей, не являющейся гражданкой РФ, в одиночку воспитывают двух и более детей с гражданством РФ, рождённых после 1 января 2007 года, либо одного ребёнка – гражданина РФ, рождённого после 1 января 2020 года.

Сейчас у мужчин есть право на получение материнского капитала в случаях, если они являются гражданами РФ и единственными усыновителями либо в одиночку воспитывают ребёнка, рождённого гражданкой РФ.

Также право на маткапитал получили отцы , которые воспитывают детей, рождённых суррогатными матерями. До этого такое право признавалось только за супружескими парами.

На что можно тратить

Полный перечень, определяющий, на что можно направить средства материнского капитала, указан в статье 7 закона № 256-ФЗ.

С рождения ребёнка: на выплату ипотеки, на социальную адаптацию детей-инвалидов или на дошкольное образование.

Работа семейного детского сада на базе школы № 2036, Москва. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

После трёхлетия ребёнка: на покупку квартиры или дома без ипотеки; на строительство или реконструкцию дома; на платную школу, кружки и секции, вуз и техникум или накопительную пенсию мамы ребёнка.

По данным Минтруда, практически 61% россиян, получивших маткапитал, используют его именно для решения вопросов с жильём. В данном вопросе в нынешнем году тоже произошли некоторые изменения.

При ипотеке

Во-первых, раньше для погашения ипотеки маткапиталом нужно было оформить нотариальное обязательство выделить доли всем членам семьи. Теперь тратиться на нотариуса не придётся, доли выделять всё равно нужно, но делать это можно путём составления согласия в простой письменной форме.

Во-вторых, заявление на использование маткапитала при ипотеке можно подавать прямо в банке. И использование только материнского капитала в качестве первоначального взноса допускается и не может служить причиной для отказа в выдаче кредита. Однако если первый взнос будет оплачен исключительно маткапиталом, а не своими деньгами, то ипотека будет немного дороже. Это происходит потому, что банк получает средства маткапитала не сразу в день подписания договора, а примерно через месяц (в зависимости от того, как быстро деньги перечислит ПФР). И всё это время банк не учитывает сумму маткапитала в зачёт кредита, поэтому и ежемесячные платежи больше. Как только деньги от ПФР поступят в банк, сумма кредита пересчитывается, ежемесячные платежи уменьшаются.

Кстати, при рождении третьего ребёнка государство обязуется предоставить целевую субсидию в 450 000 рублей на погашение ипотечного кредита. Правда, данную помощь от государства можно получить только один раз и только по одному ипотечному кредиту.

При реконструкции и строительстве загородного жилья

Использовать маткапитал можно при условии, что строение имеет статус жилого дома и предназначено для постоянного проживания, а у владельца сертификата имеется право собственности на землю и разрешение на строительство. Для подтверждения того, что дом построен, нужно предоставить в ПФР выписку из ЕГРН (ранее требовалась выписка из акта освидетельствования работ по завершению строительства жилого дома). Сам дом должен быть возведён после 1 января 2007 года, а если он построен ранее, то потратить маткапитал можно только на его реконструкцию.

— В прошлом году банки несколько изменили подходы к выдаче ипотеки с маткапиталом, — рассказал старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Если раньше почти 90% сделок представляли собой использование материнского капитала только как первоначального взноса для приобретения квартир, то теперь примерно четверть обращений — это приобретение частных домов или земельных участков. Такие перемены связаны с судебной практикой, согласно которой теперь банк за долги может получить любую недвижимость, даже если она является единственной.

Региональный материнский капитал

Некоторые регионы РФ хотят повысить рождаемость и для этого вводят собственный маткапитал. Это выплата из бюджета региона, и поэтому она действует только на территории конкретного субъекта и на тех условиях, которые установлены нормативным актом региона. При этом региональный материнский капитал можно совмещать с федеральным, это особенно удобно, если, например, использовать его для целей улучшения жилищных условий. В Москве, Московской, Астраханской, Костромской, Новгородской, Пензенской, Омской областях, Пермском и Ставропольском краях, Крыму, Северной Осетии и Чеченской Республике регионального материнского капитала нет, в остальных регионах он колеблется в размере от 50 000–150 000 рублей за первого-второго ребёнка до 163 000–165 000 рублей за третьего и последующих.

Мама с младенцем в палате. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Однако родить нужное количество детей — не единственное условие, которое должны выполнить родители, чтобы получить региональные деньги. Как правило, власти субъектов РФ предусмотрели дополнительные условия, и они везде разные.

Например, в части регионов дают местный маткапитал только тем семьям, которые живут там продолжительное время. Это сделано для того, чтобы семья не прописывалась на территории региона только ради получения выплаты. В других регионах местный маткапитал положен только малообеспеченным семьям, а в третьих — только при условии, что федеральный маткапитал уже получен.

Чтобы понять, может ли ваша семья получить региональный материнский капитал, нужно заглянуть в нормативный акт вашего субъекта РФ или обратиться за разъяснением в территориальный отдел соцзащиты.

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