С 1 февраля взять кредит стало сложнее, но заёмщиков ждут новые льготы: кому сократят выплаты С 1 февраля банки ужесточили требования к заёмщикам. При этом появились льготы, которые позволяют снизить долговую нагрузку. Как сократить выплаты по кредиту и какие ограничения ждут клиентов банков? 2 февраля, 21:40 Девушка у банкомата с купюрами рублей. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

С 1 февраля Центробанк снова ужесточил условия выдачи долгосрочных потребительских кредитов. Выросли требования к расчёту показателя долговой нагрузки заёмщика (ПДН).

Учитывать его банки и микрофинансовые организации обязаны ещё с октября 2019 года. ПДН по кредитам более 10 000 рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей к ежемесячному доходу заёмщика. В 2019 году Центробанк ограничил максимальный срок кредита при расчёте ПДН пятью годами. Теперь он ограничен четырьмя.

— Стоит сказать, что в 2022 году Банк России планирует усилить политику охлаждения сектора кредитования физических лиц. С 1 февраля 2022 года повысил уровень ПДН для заёмщиков, которые берут долгосрочные потребительские кредиты. Кроме того, ЦБ в 2022 году планирует ввести лимиты на выдачу необеспеченных кредитов, которые могут выдавать банки. Все эти меры направлены на решение проблемы избыточной долговой нагрузки граждан, — рассказал старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Девушка возле банкоматов. Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

Он отметил, что, судя по инициативам ЦБ, этот вопрос будет решаться не за счёт предоставления новых возможностей по реальному снижению выплат (рефинансирование, новые льготные программы кредитования), а за счёт прямых ограничений на выдачу новых потребкредитов и предоставления права на "паузу" в обслуживании потребительских кредитов по примеру "ипотечных каникул". Кстати, предложение дать отсрочку на платежи по потребительским займам на три месяца — одна из последних инициатив Центробанка.

— На предоставление других возможностей снижения долговой нагрузки ЦБ и Правительство России не пойдут, потому что они могут иметь обратный эффект. Тогда послабления приведут лишь к ускорению роста кредитования и повышению закредитованности россиян. Именно поэтому правительство всё время откладывает и перезапуск программы по льготному автокредитованию. Ожидается, что она может вновь заработать этой весной. Но вполне возможно, что пример с ситуацией в потребительском кредитовании вынудит российские власти либо перенести возобновление программы на более поздний срок, либо заметно урезать её объём, — считает Антон Быков.

С 1 февраля банки начали заметно поднимать ставки по ипотеке. Стоит ожидать, что вслед за ней рост ставок затронет и потребительские кредиты. Разумеется, для многих граждан, собирающихся брать деньги у банков, это далеко не положительная новость. Поэтому стоит ожидать увеличения интереса к льготным условиям кредитования. Такое мнение высказал председатель совета Московской коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и партнёры" Андрей Андреев.

Такие программы действуют и сейчас, но имеют за собой много нюансов, поэтому далеко не всем удаётся их получить. Например, семейная ипотека под 4,7% доступна только при условии покупки квартиры в новостройке, вторичное жильё в Москве купить на таких условиях не получится. Или же программа ипотеки с господдержкой позволяет взять сумму не более трёх млн рублей, хотя этой суммы в большинстве случаев недостаточно, чтобы покрыть стоимость жилья при нынешних ценах даже с учётом хорошего первоначального взноса.

— Вполне ожидаемо, что при росте ставок количество выдаваемых кредитов будет снижено, так как люди просто не готовы будут идти на подобные условия. А значит, что и банки, чтобы не упустить своей выгоды, начнут активно разрабатывать программы реструктуризации и рефинансирования, которые будут предлагать заёмщикам банков-конкурентов, чтобы переманить их к себе. Соответственно, эти условия будут выгодны и для самих клиентов, — рассказал Андрей Андреев.

Стоит также учитывать, что снизить процент по кредиту помогает и согласие на дополнительные условия банка — страховки, использование внутренних сервисов при получении кредита, оформление зарплатной карты в банке. Немаловажную роль играет и кредитная история, когда банк видит, что клиент уже неоднократно брал деньги и вовремя вносил платежи. Это отразится как на одобрении кредита, так и на ставке.

Андрей Андреев пояснил, что наряду с потребительскими кредитами на льготные условия могут рассчитывать и юридические лица. Поддержка субъектов МСП, особенно самых пострадавших от пандемии коронавируса сфер бизнеса, — ключевая мера в вопросе восстановления экономики страны. Поэтому с 24 января ЦБ возобновил выдачу кредитов под 8,5%. А те компании, что получили деньги по более высокой ставке, могут рассчитывать на рефинансирование.

Сотрудница одного из отделений Сбербанка во время общения с клиентом. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

С 24 января по 31 марта 2022 года компании и индивидуальные предприниматели, работающие в наиболее пострадавших от временных коронавирусных ограничений отраслях, могут взять кредит на любые цели по льготной ставке. В том числе и для рефинансирования уже имеющихся кредитов. Она составляет не более 8,5%, а при условии получения гарантии Корпорации МСП — не более 8% годовых с отсрочкой платежей по основному долгу и процентам до трёх месяцев. Такое пояснение дал кредитный юрист, руководитель антиколлекторского агентства "ОФИР" Данила Михалищев.

Он отметил, что Центробанк выделил лимит на сумму 60 млрд рублей для льготного кредитования пострадавшего бизнеса всеми уполномоченными Корпорацией МСП банками, включая системно значимые. К наиболее пострадавшим отраслям относятся 28 видов деятельности (ОКВЭД), указанные в утверждённом правительством перечне.

Это гостиницы, общепит, парикмахерские и салоны красоты, химчистки, стоматологии, кинотеатры, санаторно-курортные организации, музеи, зоопарки. Также поддержка распространяется на компании в сфере туризма, искусства и развлечений, спорта и фитнеса, дополнительного образования, присмотра за детьми, проведения конференций и выставок, мелкого бытового ремонта. Помимо этого, в перечень вошли несколько видов розничной торговли непродовольственными товарами, автовокзалы и автостанции, предприятия по пассажирским и автогрузоперевозкам.

Данила Михалищев добавил, что некоторые банки сами предлагают свои собственные программы отсрочки платежа для клиентов, погашающих кредит без единой просрочки.

— Первый способ снизить долговую нагрузку — рефинансирование кредита. Такую услугу предлагают своим заёмщикам практически все банки. Причём можно рефинансировать не один заём, а несколько в разных финансовых организациях (если у вас такая ситуация). С помощью рефинансирования можно пересмотреть ставку по кредиту, срок его выплаты (увеличить или сократить срок), а также изменить размер ежемесячного платежа или размер переплаты по итогам выплаты кредита целиком, — рассказала финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

Второй вариант — брать кредит под особую льготную программу с низкой ставкой. Можно вместо менее выгодного кредита взять льготный, а предыдущий закрыть.

— Третий вариант — это пересмотреть условия по кредиту не в плане ставки по нему, а по срокам выплат. Если договориться с банком о том, чтобы увеличить срок выплаты кредита, это снизит размер ежемесячного платежа. Но стоит всегда рассчитывать итоговую сумму — на сколько такой подход увеличит общую стоимость кредита, не получится ли большой переплаты. Кроме того, можно воспользоваться кредитными каникулами (при условии резкого изменения в доходах), а также отказаться от навязанных ранее банком дополнительных услуг (например, страховки), — пояснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Ещё один способ решить проблему с выплатами — реструктуризация. Это перезаключение кредитного договора на новых условиях с действующим банком.

Работа отделения Сбербанка в Москве. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

— Надо заметить, что кредитные организации крайне не заинтересованы в том, чтобы вы перестали выплачивать кредит, поэтому в большинстве случаев идут навстречу заёмщикам, которые попали в трудное финансовое положение, и пересматривают условия. Чаще всего увеличивается срок кредита и, соответственно, уменьшается ежемесячный платёж. Реже банк идёт на снижение процентной ставки по кредиту, — рассказал специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.

Также в рамках реструктуризации могут быть предоставлены кредитные каникулы. В каждом конкретном случае вопрос решается индивидуально.

Сергей Григорян пояснил, что реструктуризация выгодна заёмщику тем, что в этом случае он освобождается от штрафных санкций в случае просрочки платежа.

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