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"Фиорентина" может разорвать контракт с Кокориным уже в конце февраля

Форвард более чем за год не сумел отметиться результативными действиями в составе итальянской команды.

6 февраля, 11:13

Александр Кокорин. Фото © Getty Images / Marco Canoniero / LightRocket

"Фиорентина" расторгнет контракт с Александром Кокориным, если не сумеет продать его до конца трансферного окна в России. Об этом пишет La Nazione.

Флорентийцы рассчитывают, что смогут продать Кокорина в Россию по минимальной цене. Если не удастся это сделать, то клуб будет готов расторгнуть контракт с форвардом и выплатить ему выходное пособие.

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Добавим, что Александр Кокорин год назад перешёл в "Фиорентину", но за это время так и не сумел отметиться результативными действиями в итальянской команде.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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