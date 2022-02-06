"Фиорентина" может разорвать контракт с Кокориным уже в конце февраля

"Фиорентина" расторгнет контракт с Александром Кокориным, если не сумеет продать его до конца трансферного окна в России. Об этом пишет La Nazione.

Флорентийцы рассчитывают, что смогут продать Кокорина в Россию по минимальной цене. Если не удастся это сделать, то клуб будет готов расторгнуть контракт с форвардом и выплатить ему выходное пособие.