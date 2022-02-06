"Фиорентина" может разорвать контракт с Кокориным уже в конце февраля
Форвард более чем за год не сумел отметиться результативными действиями в составе итальянской команды.
Александр Кокорин. Фото © Getty Images / Marco Canoniero / LightRocket
"Фиорентина" расторгнет контракт с Александром Кокориным, если не сумеет продать его до конца трансферного окна в России. Об этом пишет La Nazione.
Флорентийцы рассчитывают, что смогут продать Кокорина в Россию по минимальной цене. Если не удастся это сделать, то клуб будет готов расторгнуть контракт с форвардом и выплатить ему выходное пособие.
Добавим, что Александр Кокорин год назад перешёл в "Фиорентину", но за это время так и не сумел отметиться результативными действиями в итальянской команде.
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